O asistenta medicala din New York a renuntat la haine in centrul orasului. Tanara, angajata in sistemul medical in metropola americana, a aparut goala chiar in Times Square.

Femeia si-a facut aparitia pe strada cu o masca sclipitoare, apoi a renuntat la ea si la haine si s-a intins pe asfalt, in piata pustie in aceasta perioada.

O asistenta medicala, goala in centrul orasului New York: "Lucrez fara pauza, am vazut prea multi morti. Vreau sa scap de tensiune"

"Lucrez fara pauza de 6 saptamani si am vazut mult prea multi morti. Am vrut sa folosesc arta si costumele pentru a scapa de tensiune. Vreau sa scap de stres, asta e singurul motiv", a declarat tanara asistenta medicala pentru publicatia americana New York Post.

Topless medical worker blows off steam in Times Square https://t.co/67LL7WDT88 pic.twitter.com/YDXOghkoqQ — New York Post (@nypost) May 4, 2020

Potrivit cifrelor oficiale, metropola New York este cel mai mare focar de COVID-19 de pe planeta. In orasul din SUA s-a ajuns la peste 325.000 de cazuri confirmate si aproximativ 25.000 de decese.

