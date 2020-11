O bioloagă din Timișoara, desemnată cea mai bună videochatistă din lume! Cum arată și câți bani face Ivonna Reeve, deținătoarea ”Oscarului” în videochat

Ivonna Reeve este din Timișoara [Sursa foto: Instagram Ivonna Reeve]

O timișoreancă a devenit cea mai bună videochatistă din lume, după ce a câștigat marele premiu pus la bătaie de platforma internațională LiveJasmin. Ivonna Reeve a primit această distincție în luna august, la doar 3 luni după ce s-a apucat de videochat. Ivonna a stat online timp de aproape o săptămână non-stop iar la final a terminat concursul cu cele mai multe voturi, devansând o concurentă din Rusia și una din Columbia. Când a tras linie, Ivonna s-a uitat în cont și avea cu peste 10.000 dolari mai mult, sumă realizată în doar o săptămână!

Ivonna Reeve: ”Cei care mă urmăresc îmi sunt prieteni, nu doar niște bancomate”

”A fost cea mai mare provocare pentru mine, am stat online 174 de ore într-o săptămână. Am dormit aproximativ 15 ore, în total, în 7 zile. În rest, am fost online non-stop.

Am fost surprinsă să aflu că majoritatea oamenilor apreciază această industrie. Am fost felicitată pentru asumare și pentru ambiție. Îmi place foarte mult ceea ce fac, nu simt că lucrez. Simt că atunci când sunt online sunt eu cu adevărat, mă bucur de fiecare minut și efectiv simt că toți membrii care sunt alături de mine îmi sunt prieteni cu adevărat, nu doar niște bancomate care îmi plătesc facturile.

A făcut 10.000 dolari într-o săptămână

Chiar am un membru care este alături de mine din prima zi și săptămâna trecută, în fiecare noapte, m-a lăsat să dorm două ore... Unul îmi dădea voie să merg să fac duș, cu altul îmi refăceam make-up-ul... M-au impresionat, sunt niște oameni care nu-mi datorează nimic dar au cheltuit o sumă impresionantă de bani doar pentru a mă ajuta pe mine să câștig. Cu 10 minute înainte de finalul competiției, am avut în cameră cred că peste 100 de membri care știau că la ora 10 se încheie concursul. Au venit să mă felicite, echipa mi-a adus un buchet enorm de flori. Sunt oameni din Statele Unite, pentru care era ora 2 sau 3 dimineața.

Numărul final de puncte pe care l-am strâns reprezintă un record. În medie, o câștigătoare strânge cam 600.000 de puncte, eu am avut 708.000. În această săptămână am câștigat 10.700 dolari”, a povestit Ivonna Reeve într-un podcast pe Youtube realizat de studioul la care lucrează.

Cum a ajuns o bioloagă să lucreze la videochat?

Timișoreanca are sudii superioare și este absolventă de master în biologie. Ivonna a lucrat în cercetare timp de trei ani și jumătate, însă și-a dat seama că acest job abia îi permitea să-și plătească facturile. Și-a dat demisia și s-a angajat la o companie farmaceutică unde a activat ca agent de vânzări. La finalul anului trecut și-a dat demisia și timp de 3 luni a stat acasă, cu ochii pe site-urile de anunțuri de angajare. Până la urmă, a văzut că un studio din Timișoara își caută modele și a decis să aplice. A fost chemată la interviu după doar câteva zile.

”Când am intrat prima dată în studio m-am simțit ca acasă, m-au primit cu brațele deschise, am purtat o discuție cu un trainer, mi-a explicat mai detaliat ce implică meseria de model... M-am panicat puțin când am aflat toate detaliile despre program, despre faptul că sunt în văzul tuturor. M-a neliniștit puțin faptul că voi fi văzută și din oameni din România, am ajuns acasă și m-am răzgândit. Am sunat și am spus că nu pot face asta.

Apoi, managerul studioului mi-a dat un telefon și mi-a zis că mă place și m-a întrebat dacă nu vreau să colaborez cu studioul pe un post de trainer. Am acceptat și pentru următoarele două luni am lucrat ca trainer”, a mai povestit Ivonna.

Clienții nu-i mai cer să se dezbrace

În luna aprilie, ea a debutat ca model, având în spate toate cunoștințele dobândite ca trainer. După doar trei săptămâni, timișoreanca ajunsese să aibă o medie de 600 de dolari câștigați pe zi din videochat. În prezent, Ivonna Reeve a ajuns să fie considerat un model premium, un adevărat star internațional. Ea a povestit că în prezent doar 30-40% dintre clienți îi mai cer să facă show-uri pentru adulți, ceilalți, în marea majoritate, vin pentru a discuta cu ea sau chiar a urmări filme de comedie împreună.