O bonă a opărit intenționat copilul unei familii, doar ca să fie trimisă acasă

Fetița de un an și jumătate [Sursa foto: Observator]

Femeia din Myanmar Singapore a șocat pe toată lumea, aceasta a recurs la un gest șocant. Femeia lucra ca bonă în casa unei familii, la un momendat a opărit intenţionat copilul în vârstă de un an și jumate. Femeia a mărturisit că a făcut acest gest intenționat pentru că își dorea să fie concediată și să ajungă acasă în Myanmar Singapore. Ba mai mult, aceasta a declarat că a fost sfătuită și de prietenii ei. De asemenea, la momentul incidentului sora fetiței de un an și jumătate se afla în casă. Fata în vârstă de opt ani și-a sunat tatăl și i-a povestit tot ce se petrece în casă. Tatăl fetițelor a ajuns imediat la locuința sa pentru a merge de urgență cu fetița de un an și jumătate la spital.

In articol:

Citeste si: Mama eroină care și-a salvat copilul într-un accident aviatic! Păriniții micuțului au murit, dar băiețelul a supraviețuit miraculos

Citeste si: O tânără profesoară este refuzată de toate școlile din Germania din cauză că are prea multe piercinguri

copil[Sursa foto: Observator]

Citeste si: Demisie-şoc în televiziune! „Mulţumesc echipei.” Alertă în media din România - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Părinții au observat pe imaginile de filmare tragicul incident și prin ce clipe grele a trecut copilul lor. Se pare că bona a ținut copilul deasupra unui blat de bucătărie, apoi i-a băgat mâna fetiței într-o oală cu apă fierbinte, pusă pe foc. Mama fetiței a rămas șocantă când a văzut imaginile, aceasta a declarat că nu a avut niciodată probleme cu ea și nu înțelege de ce a recurs la un asemenea gest.

Femeia a opărit intenționat degetele copilului

„În afară de asta, ea nu mi-a făcut probleme și relația noastră a fost bună”, a spus ea. „După acest incident, nu cred că pot lăsa din nou un străin să intre în casa mea”, a povestit mama fetiței.

Fetița a ajuns la spital cu răni extrem de grave. În urma incidentului șocant, mama fetiței a postat pe conturile de socializare mai multe imagini unde a arătat că bebelușul a suferit arsuri foarte grave.

În plus, oamenii legii au hotărât ca femeia să fie pedepsită cu 14 luni de închisoare.

Sursa: Observator