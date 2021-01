O celebră cântăreață din România, implicată într-un accident rutier! Dezvăluiri șocante: „Puteam să fiu moartă”

In articol:

BiBi este o cunoscută cântăreață din România, iar doar în urmă cu câteva zile a primit permisul de conducere. Vedeta nu a stat mult pe gânduri și și-a cumpărat și o mașină. Ghinionul ei a fost ca, la doar câteva zile de când este oficial șoferiță, să fie implicată într-un accident rutier care putea să aibă un deznodpmânt tragic.

Artista a postat un videoclip pe contul său de Youtube, unde apovestit că șoferul care a lovit-o nici măcar nu avea permis de conducere.

„Dacă nu eram în mașină și dacă nu aveam o mașină atât de bună în momentul ăsta putem să nu mai exist, puteam să fiu moartă. Mi-e foarte greu să povestesc! Eu am văzut că din stânga că venea o mașină, am avut conduita preventivă, nu aveam ce să fac, nu se pune problema că eram începătoare, era gheață pe jos... cel care a intrat în mine nu avea permis, iar acest lucru m-a șocat că vreau să menționez că nu era un puștan la volan, era om în toată firea”,a spus cântăreața, în vlogul său postat pe YouTube .

Cântăreața BiBi, lovită de un șofer fără carnet [Sursa foto: Captură YouTube]

BiBi le-a mărturisit urmăritorilor săi că a trecut printr-un adevărat șoc, însă se simte foarte bine din punct de vedere medical.

Cântăreața nu a fost rănită și se află în afara oricărui pericol, la fel și celălalt șofer.

Bianca Comănici de la Puterea dragostei s-a apucat de școala de șoferi: „Sunt cam vitezomană”

Bianca Comănici și-a anunțat fanii că s-a apucat, în sfârșit, de orele de condus. Bruneta a condus pentru prima dată, iar instructorul i-a spus că s-a descurcat foarte bine pentru prima ședință.

În urmă cu câteva luni, vedeta a mărturisit că își va cumpăra mașină imediat își ia permisul de conducere. (

„Astăzi am zis să învăț un pic, m-am pus cu burta pe carte și am zis să fac teste. Mi-am descărcat o aplicație cu teste pentru examen și am făcut cam vreo 80 și ceva de întrbări, cam așa, 85. Și mi-am stabilit un target, în fiecare zi să nu fac mai puțin de 100 de întrebări, plus că am citit legislația și toate semnele de circulație. Le-am învățat bine. A doua zi cum mi-am luat permisul mi-am cumpărat și mașina. Îmi doresc super mult o mașină și să mă plimb așa prin București. Aș vrea o mașină care să fie rezistentă la accidente pentru că mi-e frică să nu o stric”,a mai spus Bianca de la Puterea Dragostei, în urmă cu câteva luni.