„Sunt departe!” Nicolae Guță suferă în tăcere! Manelistul și-a deschis sufletul și a spus ce se întâmplă în viața lui

Nicolae Guță nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. De zeci de ani, numele său este foarte cunoscut și apreciat în lumea muzicii, mai ales printre ascultătorii de manele.

Chiar dacă are o carieră de vis, acest lucru nu poate fi spus și despre viața personală a acestuia. Artistul are câteva regrete legate de cei 12 moștenitori ai săi, regrete cu care va trebui să trăiască toată viața.

Nicolae Guță a făcut declarații emoționante despre cei 12 copii ai săi

Nicolae Guță are o familie foarte numeroasă, fiind tatăl a 12 copii făcuți cu femei diferite. Cu toate că nu i-a fost și nu îi este ușor să se descurce cu atâția urmași, manelistul susține că își mai dorește copii, ba chiar și-ar dori și să adopte. Recunoaște, însă, că nu poate să fie alături de ei așa cum și-ar dori, acesta fiind și unul dintre cele mai mari regrete ale sale, faptul că aceștia sunt departe de

el și că nu are control deplin asupra lor.

Guță a mărturisit că toată viața lui a fost un bărbat asumat, iar despărțirile prin care a trecut cu mamele copiilor lui au fost cauzate de părerile diferite care au venit odată cu trecerea timpului.

„Regrete nu am pentru că eu mi-am asumat și îmi asum ce fac. Regret că nu am un control deplin asupra copiilor mei, pentru că am copii cu mame diferite, nu vreau să critic mamele lor sau să intru în polemică, dar fiecare dintre noi, referitor la ceea ce gândesc eu și la mamele lor, suntem cu păreri diferite, cu statut diferit și percepții diferite. Doar că eu dacă am rămas de atâția ani în muzică, în picioare și copiii mei au un statut, înseamnă că felul meu de a percepe viața nu a fost greșit. Mi-aș dori, așa cum am spus, nici stropii de ploaie asupra copiilor mei să nu ajungă. Dat fiind faptul că sunt departe de mine, sunt într-un alt concept al vieții, sub o altă îndrumare, asta pot să spun că e unul dintre regretele mele”, a declarat cântărețul, potrivit Spynews.

Manelistul a suferit mult când și-a pierdut fratele

Viața manelistului nu a fost tot timpul numai roz. Acesta a trecut prin momente destul de dificile, în urma cărora a suferit și încă mai suferă. Unul dintre aceste momente a fost pierderea fratelui său, care era tot timpul lângă el și îl susținea indiferent de situație. Artistul a precizat că e mândru și fericit de faptul că și-a încheiat toate socotelile cu oamenii din viața sa, nu a supărat pe nimeni și nu a lăsat ură în urma sa.

„Regret că l-am pierdut pe frățiorul meu, pe Samir, dar regrete vis a vis de mine sau despre viață în general nu am. Sunt un om asumat, am o vârstă la care toți cei care ajung la vârsta asta trebuie să fie asumați, iar la rândul meu eu mi-am încheiat conturile și ale dragostei, nu am lăsat pe nimeni disperat în spatele meu, n-am lăsat pe nimeni necăjit, pe nimeni sărac, n-am căutat să aduc nimănui suferință sau răutate, atâta timp cât am trăit cu femeile, cel puțin, cu care am copii, deci mi-am încheiat toate aceste lucruri într-un mod onorabil”, a mai spus manelistul.