O cunoscută prezentatoare de televiziune a fost bătută și violată într-un tren. Momentele de coșmar prin care a trecut

O prezentatoare de televiziune din Ucraina a fost agresată și violată într-un tren, în timp ce călătorea cu fiul ei de la Mariupol la Kiev. Evenimentul nefericit a avut loc în data de 1 august 2020, însă vedeta abia acum a putut vorbi despre cele întâmplate.

Prezentatoare TV, bătută și violată

Anastasia Lugovaya a trecut prin clipe de coșmar, după ce a fost victima unei agresiuni fizice, dar și unui viol. Un bărbat, îmbrăcat doar în chiloți, a intrat în compartimentul trenului, în care vedeta se afla cu fiul ei. Au urmat clipe de coșmar pentru prezentatoare.

„ L-am auzit pe fiul meu plângând și m-am gândit că acesta va fi un prilej de evadare. Așa că i-am spus că trebuie să merg la fiul meu pentru a-l opri din plâns, deoarece poate trezi pe toți cei din tren. A fost de acord, dar a spus că va veni din nou.

L-am luat pe fiul meu și am fugit amândoi desculți pentru a obține ajutor.

Am fugit direct la controlor. Dar dormea ​​și nu a deschis ușa. Am bătut la ușa tuturor. Din păcate, nimeni nu a răspuns să mă ajute. L-am văzut alergând spre noi. Am fugit la controlorul celuilalt vagon. Atunci am fost în cele din urmă salvați „, a scris Anastasia pe reţelele de socializare.

Anastasia Lugovaya

Rudzko, agresorul, a fost arestat, însă Anastasia a declarat că nu s-a putut liniști nici măcar o secundă după acest incident.

În data de 13 aprilie, bărbatul s-a stins din viață.

„ Nu voi fi prea emoționantă, dar vreau să spun că frica în care am trăit în tot acest timp, care m-a făcut să-mi fac griji despre ce s-ar întâmpla dacă Rudzko ar ieși din închisoare, dacă m-ar găsi… Această teamă a murit odată cu el „, a scris prezentatoarea pe Instagram, potrivit Daily Star.