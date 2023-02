„O, Doamne, chiar nasc!” Marinela Mavrodin a dat vestea cea mare! Ea și Robert Urucu urmează să-și țină copilul în brațe

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Marinela Mavrodin și Robert Urucu vor deveni părinți, asta pentru că dis-de-dimineață, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a făcut un anunț neașteptat pe pagina personală de Instagram, mai precis că, ar putea să-l aducă pe lume pe bebelușul ei chiar azi.

Tânăra este foarte activă pe rețelele de socializare și îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa cum s-a întâmplat și recent, căci le-a spus urmăritorilor de pe Instagram că a fost contactată de către medicul ei, cu propunerea să nască în cel mai scurt timp.

„Bună dimineața, doamna doctor m-a sunat de dimineață la 6 și a sugerat să nasc azi. O, doamne, chiar nasc!”, a scris Marinela Mavrodin, în dreptul unei imagini cu ea, pe InstaStory.

De asemenea, într-o altă postare, Marinela Mavrodin le-a transmis fanilor că s-ar putea ca medicii să o interneze, deci aceasta ar putea să-și strângă copilul la piept din moment în moment.

Marinela Mavrodin, în culmea fericirii! Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a aflat sexul bebelușului

„Da... cred că mă internează!!!”, a mai spus Marinela Mavrodin, într-o altă postare, unde apare alături de partenerul ei de viață, Robert Urucu.

Marinela Mavrodin a dezvăluit că se teme de naștere

Marinela Mavrodin și Robert Urucu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cadrul show-ului matrimonial ”Puterea Dragostei”, iar cei doi tineri trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt foarte fericiți împreună, iar faptul că vor deveni părinți i-a bucurat și mai mult.

Cu toate acestea, însă, nu cu mult timp în urmă, Marinela a dezvăluit că se teme de o naștere naturală și a precizat că nu se simte pregătită pentru acest lucru, mai ales că se confruntă și cu probleme de sănătate, respectiv tensiune mărită, iar medicul i-a recomandat să nu-l aducă pe lume pe fiul ei pe cale naturală.

"Îmi imaginez că până la urmă nu o să dureze atât de mult, o să fie mai greu în prima parte. Eu nu mă simt pregătită pentru o naștere naturală, simt că corpul meu nu poate să ducă atât de mult. Am făcut și rinoplastie, implant, dar simt eu că nu pot să duc atât de mult. Și nu neapărat doar de asta și pentru că am întâmpinat câteva mici probleme de sănătate în urma analizelor și controalelor pe care le-am făcut. Am tensiunea mare, doamna doctor mi-a sugerat că nu cred că ar fi tocmai ok să nasc natural dacă am tensiunea mare, mai ales că mie îmi crește tensiunea la frică, la ce e nou. Am mai întâmpinat o mică problemuță de curând cu glicemia. Din câte mi-a zis domnul doctor, la femeile gravide trebuia să fie în proporție de 95, la mine era 110. Acum va trebui să fac iar niște analize, controale, ca să fie totul în regulă pentru bebe și pentru mine.", a declarat Marinela Mavrodin.