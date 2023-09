O femeie a uimit pe toată lumea după ce a recurs la un gest necugetat pentru a-și îndeplini dorința din copilărie. Și-a turnat detergent în ochi pentru a orbi: „Am fost atât de fericită”

In articol:

Cazul terifiant a avut loc în Statele Unite ale Americii. Femeia a avut o dorință arzătoare de a rămâne fără vedere. Tânăra a dezvăluit că nici măcar psihologul nu a reușit să o convingă să renunțe la acest lucru.

Pentru majoritatea oamenilor care sunt orbi acest lucru este un coșmar și tânjesc pentru a avea vedere. O tânără din SUA și-a dorit exact opusul. Cea mai mare dorință a ei, încă din copilărie, era să-și piardă vederea. Ea a plănuit acest moment de ani întregi și considera că faptul că va fi oarbă o va face fericită. Tânăra a trecut prin dureri greu de suportat din cauza substanțelor care au ajuns pe pielea ei.

Jewel și-a turnat detergent în ochi. [Sursa foto: Presa străină]

Și-a dorit cu orice preț să rămână oarbă

Femeia, în vârstă de 38 de ani, a trăit ani întregi cu dorința de a rămâne oarbă.

O perioadă, a mers la psiholog pentru a-și trata această tulburare, însă medicul nu a reușit să o convingă să renunțe la acest gest.

În cele din urmă, femeia a trecut la fapte și și-a turnat detergent în ochi, iar pentru acest lucru a suportat dureri îngrozitoare.

În acel moment, Jewel a simțit cum îi ard ochii și pielea. A suportat toate durerile și consecințele cu gândul că faptul că va orbi o va face fericită. Tânăra uimea pe toată lumea, deoarece în adolescență și-a cumpărat un baston pentru persoane oarbe, chiar dacă nu avea această problemă. Acum, însă, îi este de mare ajutor.

Cadrele medicale au încercat să-i salveze vederea, însă fără rezultat.

Femeia nu mai vede aproape deloc, iar acest lucru o face să se simtă fericită.

Ce a transmis Jewel după ce a orbit

Femeia a trecut prin dureri groaznice, însă acum se simte împlinită.

Jewel a trecut prin dureri cumplite. [Sursa foto: Presa străină]

„M-a durut, lasă-mă să-ți spun. Ochii mei țipau și aveam niște soluție de curățat pe obraz și mi-a ars pielea. Tot ce mă puteam gândi a fost: O să orbesc, va fi în regulă.

Am fost atât de fericită, am simțit că acesta eram cine trebuia să fiu. Am orbit intenționat, dar nu cred că a fost o alegere”, a declarat Jewel, conform mirror.co.uk.