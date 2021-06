O femeie din Anglia a aflat că are cancer pe unghie, după ce a citit un articol într-o revistă

Femeia a primit a doua șansă la viață după ce a citit un articol într-o revistă [Sursa foto: Facebook] 20:30, iun 28, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Alana Severs, o femeie în vârsta de 36 de ani din Anglia se poate simți extrem de norocoasă, după ce un articol dintr-o revistă i-a salvat viața. Femeia avea un semn pe unghie de trei ani, pe care îl acoperea frecvent cu ojă roșie, fiindu-i rușine de aspectul unghiei sale.

La un moment dat, femeia a citit în bine cunoscuta revistă Cosmopolitan un articol despre tipurile de cancer și efectele bolii asupra organismului. Atunci a fost momentul în care femeia s-a speriat și l-a apelat pe medicul ei generalist. Doctorul nu a stat pe gânduri și a trimis-o imediat să facă alte investigații mai amănunțite.

“ Pentru că era doar o linie mică nu am băgat-o în seamă și întodeauna o dădeam cu ojă roșie, pentru că îmi era rușine cu ea. Apoi acest articol m-a făcut să mă panichez. Sunt ușurată că am dat peste el atunci, posibil să-mi fi salvat viața. M-am gândit, nu are cum așa ceva, nu se poate întâmpla. I-am trimis fotografii partenerului meu în panică absolută și i-am spus că unghiile arată exact la fel. Eram îngrozită că am cancer și nu puteam crede că l-am ignorat atât de mult timp. M-am dus la medicul generalist a doua zi și a fost cu trimitere urgentă." a dezvăluit femeia.

Cancerul a fost la un pas de a se extinde în circulația sangvină

Doctorii de la Spitalul Queen Alexandra din Anglia i-au spus femeii că unghia trebuie înlăturată cât mai repede cu putință. Celulele maligne riscau să se răspândească în circulația sangvină.

“ Ca prin miracol, deși creștea în exterior și devenea tot mai mare, am fost norocoasă cu nu creștea în interior și astfel m-am vindecat cu câteva operații. Pur și simplu am citit un articol care m-a făcut să merg la medici. Mi-au zis că a fost minunat că nu a crescut în interiorul mâinii" a declarat Alana Severs.

Au trecut patru ani de când femeia a rămas fără o unghie, dar este recunoscătoare că a descoperit boala în timp util:” După operație m-am simțitit amețită și m-a durut o vreme, dar s-a vindecat. Acum nu mă mai deranjează de loc. Ar prefera să-mi pierd o mână și să scap de cancer decît să risc să se răspândească .”