O fostă concurentă de la ”Bravo, ai stil” a îmbrăcat rochia de mireasă: ”Când mă uit la asfințit, îmi aduc aminte de tine”

Valerie Lungu, fostă concurentă de la ”Bravo, ai stil”, s-a îmbrăcat în rochie de mireasă! Frumoasa influenceriță a avut o ședință foto de vis în Cappadocia, Turcia. Valerie a uimit tot internetul, după ce a postat mai multe imagini cu ea în rochie de mireasă, primind mii de aprecieri din partea oamenilor ce o urmăresc în mediul online.

Vedeta a publicat, pe contul ei de Instagram, și un clip video, într-o rochie superbă, aflată pe o stâncă din Cappadocia.

”Când mă uit la asfințit, îmi aduc aminte de tine”, a scris Valerie Lungu, pe Instagram.

Valerie Lungu [Sursa foto: Instagram]

” Vaaai😍😍😍cum e rochia asta si cat esti de frumoasa!/ Wow, ești superbă.😘/ Ce frumosss❤️❤️❤️/ Nu te creddd ,deci nu ,nu cred că aia ești tu”, sunt doar câteva comentarii de la postarea Valeriei.

Valerie Lungu, despărțire cu scântei

Fosta cocnurentă de la ”Bravo, ai stil” s-a despărțit cu scandal, acum ceva timp, de iubitul ei stomatolog. ”Eu nu am voie să pronunț numele acestei persoane, persoană cu care am fost într-o relație, din anumite motive și anume că am primit o notificare de la avocatul lui. Am fost atât de mult jignită, insultată și așa mai departe... Am mers și eu la avocat, am făcut și eu o notificare drăguță”, a spus Valerie Lungu, pe Youtube.

În urmă cu doar câteva luni, acesta mai declara faptul că se confruntă cu stări de depresie, însă nimeni nu știa de ce. Ei bine, se pare că toate aceste stări proveneau din relația pe care o avea. ” Relația noastră a fost afectată de viciile pe care le avea el. Mi se pare amuzant atunci când un om îmi dă un astfel de act și cumva îmi spune că nu am voie să îi pronunț numele, după ce l-am promovat, după ce l-am ajutat și după ce l-am scos, practic, în lume”, a adăugat Valerie Lungu.