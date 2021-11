O îndrăgită cântăreața de muzică populară, cerută de sotie! "Am spus marele DA"

In articol:

Ornela Pasăre s-a căsătorit în secret, la niciun an de relație. Intepreta de muzică populară a ținut marele moment ascuns de ochii curioșilor, iar recent a dezvăluit totul, în cadrul unei emisiuni TV.

Ornela Pasăre a declarat că, s-a cunoscut cu soțul ei, în luna ianuarie, a acestui an și de atunci sunt de nedespărțit. Cântăreața de muzică populară a fost cerută, într-un cadru de poveste, așa cum orice femeie visează.

Ornela Pasăre a spus marele DA

Ornela Pasăre are acum statul de soție și se simte binecuvântată, pentru acest lucru. Ornela a împărtășit bucuria ei, cu fanii de pe social media, cu o fotografie de la momentul cererii în căsătorie.

"Exact în acest loc de basm... am spus marele...DAAAA.....mai exact în #Greciameafrumoasa la #Navagio !!!Dragii mei...va mulțumesc din suflet pentru mesajele minunate.....m-ați sensibilizat foarte tare!!! Sunteți minunați!!!!!! Mâine am să postez o poza în rochie de mireasă....de la #nunta visurilor mele, vreau să împărtășesc și cu voi #fericirea din #sufletul meu!!! #Navagiobeach #Zakynthos #Grecia", a

fost descrierea Ornelei, la postarea ei de pe Facebook.

Ornela a fost cerută în căsătorie, în locul ei preferat, în Grecia, pe plaja Novagio. În imagine se poate observa, cu ușurință, cât de fericită este solista.

„Am fost cerută în căsătorie în Grecia, în locul meu preferat. Soțul meu m-a lăsat fără cuvinte. Nu m-am așteptat. Au mai fost niște prieteni. A avut loc pe Plaja Navagio.

(…) Este acea iubire specială și eternă”, a declarat artista, în cadrul unei emisuni.

Postarea a strâns sute de aprecieri, iar fanii nu au ezitat să-i ureze Ornelei, cele mai frumoase gânduri și cele mai frumoase mesaje de susținere, cu privire la evenimentul din viața ei.

"Casa de piatra!Sănătate și fericire!(...) Felicitari,ma bucur tare mult pentru tine, Ornela !!!(...) Minunat!!!(...)

Felicitări!!! Să fie intr un ceas bun!!!! Doamne ajută !!! (...) Casa de piatra' draga mea! Multa fericire iti doresc si multe realizari! (...) Sa fiti fericita toata viata ca sînteți o femeie foarte frumoasă populară si prietenoasă(...) Toată fericirea din lume, și să fi fericită și binecuvîntată, veșnic și infinit!", sunt doar câteva, din sutele de mesaje, pe care le-a primit artista, din partea fanilor.

Ornela Pasăre [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Ornela Pasăre, mărturii despre marele moment

Invitată în cadrul unei emisuni TV, Ornela Pasăre a dezvăluit totul despre unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața ei.

Artista a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei și făcut dezvăluiri despre momentul întâlnirii cu acesta. Cei doi s-au întâlnit în luna ianuarie acestui an, într-o biserică și, spune ea, a fost dragoste la prima vedere.

Inițial, cei doi au fost prieteni, dar momentele petrecute împreună, le-au demonstrat, că sunt suflete pereche. Luna aceasta, Orenela și soțul ei și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Citeste si: Ornela Pasăre, divorț în mare secret! S-a aflat după trei ani de zile: „Dacă te înșală...”

„M-am căsătorit! Cu acte în regulă, cununie în fața lui Dumnezeu, că altfel nu se putea. Sunt și eu fericită, cred că era și momentul. După atâția ani de așteptări, de nădejde în bunul Dumnezeu, de rugăciune, uite că minunile există. Mi-am cunoscut soțul la biserică. Anul acesta s-a întâmplat totul. La început, am fost prieteni, iar, între timp, ne-am dat seama că suntem suflete pereche", a dezvăluit solista, pentru sursa menționată mai sus.



Ornela Pasăre, la a doua căsătorie

Interpreta de muzică populară nu este la prima căsătorie. Ornela Pasăre a mai fost măritată cu subcomisarul, Marian Lupu, dar a divorțat în anul 2016, motivul fiind infidelitatea acestuia.

Ornela Pasăre a dezvăluit divorțul, abia, în anul 2019 și a declarat că, atunci când trece prin momente mai grele, vrea să o împărtășească doar cu familia, nu și cu fanii ei.

Artista a mai mărturist că nu va mai trece cu vederea, niciodată peste infidelitatea partenerului, deoarece este un gest de neiertat.

„Am fost discretă, am divorțat în secret. Eu am divorțat în 2016 și s-a aflat acum ceva timp. Am vrut liniște, așa sunt eu. Când trec printr-o suferință, prefer să fiu doar cu familia. Nu-mi place să vin la televizor să plâng, să încarc oamenii negativ.(...) Nu aș mai accepta să am sufletul atât de bun și să iert prea mult. În momentul în care ierți prea mult, ești luat de prost. Dacă aș fi înșelată, nu aș mai trece peste. Un om, dacă te înșală o dată, te va înșela și a doua oară. Dacă îl ierți, acea iertare o ia ca pe o slăbiciune. Fetelor, dacă l-ați prins, l-ați lăsat!”, a declarat artista, în urmă cu ceva timp, pentru aceeași emisune TV.





Artista își dorește copii: "Vreau vreo 3-4!"

Ornela Pasăre a mai declarat că își dorește să se concentreze pe viitoarele ei proiecte muzicale. Solista mărtuisește că își dorește copii și, chiar trei, patru.

Citeste si: TOP secrete de vedete! Au încercat să fie discrete, dar presa a fost mereu cu un pas înainte și a aflat dedesubturile

„Îmi doresc să fiu sănătoasă, să duc la bun sfârșit proiectele mele. În viitor să am o familie, să am copilași. Vreau vreo 3-4. Un bărbat trebuie, în primul rând, să mă iubească, să fie comunicare. Să fie atent, să aducă câte o floare, eu sunt foarte romantică”, a mai adăugat artista.