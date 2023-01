”O lume atât de prost educată” Oana Roman a răbufnit, după ce a vizitat un local de fițe din București. Ce a pățit vedeta, în timp ce încerca să-și bea cafeaua

In articol:

Oana Roman și-a obișnuit fanii din mediul online să îi țină mereu la curent cu ceea ce face pe parcursul unei zile. Astfel că, ori de câte ori are timp, vedeta împărtășește totul cu internauții, fie că le aduce vești bune, fie că își descarcă nervii povestindu-le prin ce tocmai a trecut.

Acest lucru s-a întâmplat și acum, când, pe Instagram, fiica lui Petre Roman a luat cuvântul și s-a spus oful, după ce a vizitat o cafenea de fițe din nordul Bucureștiului.

Citește și: Oana Roman, fotografii de colecție din copilărie, alături de părinții ei! Vedeta a fost cuprinsă de nostalgie, în preajma zilei sale de nume

Oana Roman a răbufnit, după ce a vizitat un local de fițe din București [Sursa foto: Facebook ]

Oana Roman și-a ieșit din minți, după ce a vizitat o cafenea din București

Printre multe drumuri pe care le-a avut de făcut, Oana Roman și-a făcut timp și pentru o pauză de cafea. Astfel că a decis să îmbine utilul cu plăcutul și să se relaxeze într-un local cu pretenții.

Citeste si: Dani Mocanu și Anamaria Prodan, pentru prima dată împreună- kfetele.ro

Citeste si: Cătălin Măruță a fost înlocuit din cauza problemelor de sănătate. Producătorii au ales o femeie în locul prezentatorului- bzi.ro

Doar că odată ajunsă în locația cu pricina, planurile i-au fost date rapid peste cap. Ceea ce a făcut ca vedeta să dea cu piciorul pauzei de cafea și să părăsească rapid incinta. Și asta pentru că ceilalți clienți ai localului, spune ea, deranjau pe toată lumea cu atitudinea lor.

”Fața mea când am venit să beau o cafea liniștită și sunt aici niște ”domni” care țipă, se hăhăie și vorbesc oribil, tare și fără limite”, a scris Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.

Ulterior vedeta și-a completat destăinuirile povestit mai pe larg ce tocmai i s-a întâmplat. Intenția sa, spune Oana, era să bea o cafea în liniște, să se relaxeze și să își pregătească proiectele viitoare, doar că nimic din toate astea nu i-au ieșit.

Și asta pentru că domnii de la masa alăturată nu au ținut cont că se află într-un spațiu unde mai sunt și alte persoane și și-au dat frâu liber.

Ceea ce a deranjat-o teribil pe partenera de viață a lui Marius Elisei, care menționează că nu este pentru prima dată când, în același loc, întâlnește astfel de oameni.

Citește și: Oana Roman a câștigat procesul împotriva Oanei Zăvoranu. Ce s-a decis în instanță?

Motiv pentru care, de acum înainte, spune ea, va evita pe cât posibil zona respectivă și va alege, în detrimentul oricărui loc de fițe, să se relaxeze, când timpul îi permite, chiar și în mașină.

”Pur si și simplu am cerut nota și am plecat. Este incredibil! Bă, voiam să beau și eu liniștită o cafea, să-mi pregătesc și eu postările, să-mi pregătesc și eu textele, dar efectiv nu s-a putut. Erau vreo cinci ”domni” care țipau, vorbeau tare, se hăhăiau, urlau, deranjau pe toată lumea… Groaznic! Efectiv am plecat. Prefer să beau cafeaua la mine în mașină. M-am parcat undeva și aici, la mine în mașină, măcar stau liniștită, pentru că a fost acolo ceva horror. Și nu este pentru prima oară când se întâmplă, chiar nu mă mai duc niciodată în zona Herăstrău. Este o lume atât de proastă și de prost educată, încât îți vine să vomiți”, a mai adăugat partenera de viață a lui Marius Elisei.