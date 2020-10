Micuța Clara [Sursa foto: Facebook]

Rhea Webb are 22 de ani și o fetiță superbă, pe nume Clara. Tânăra mămică s-a speriat îngrozitor, când pielea fetiţei ei a devenit dintr-o dată albastră. Femeia a povestit întreg incidentul, care a avut loc în timpul unei cine, în casa lor din Worthing, West Sussex. Familia a crezut inițial că se sufocă, dat fiind faptul că miucța mânca în acel moment. Mama copilei s-a panicat teribil, după ce şi-a dat seama că inima nu-i mai bătea, iar copila nu mai respira. Rhea a acţionat imediat, fără să mai stea pe gânduri și fără să se panicheze.

„Am făcut un curs de bază pentru cazuri de risc atunci când urma să fiu externată din spital, după naştere, dar nu am crezut niciodată că voi fi nevoită să aplic ce am învăţat. Am intrat într-adevăr în panică la început, dar apoi ceva din creierul meu m-a făcut să înţeleg că trebuie să acţionez repede, să iau măsurile necesare.”, a povestit tânăra de 22 de ani.

Micuța Clara a venit pe lume cu o poveste incredibilă

Clara a cântărit, la naștere, 2 kilograme şi jumătate, în aprilie 2019. Fetița a venit pe lume, cu o lună mai devreme. Clara suferea de fiecare defect congenital din cadrul asociației VACTERL, afectându-i coloana vertebrală, stomacul, inima și plămânii. La doar o zi, copila a suferit o intervenție chirurgicală pentru a remedia trei anomalii, inclusiv atașarea intestinului subțire la stomac.

Copila a fost hrănită printr-un tub care i-a intrat direct în stomac timp de un an de zile. Totul a luat o întorsătură neașteptată, când părinţii au putut să o hrănească pe cale orală. Atunci a avut loc incidentul teribil.

„Era o zi normală. Stăteam la cină în casa părinţilor mei și ea mânca foarte frumos - se descurca atât de bine. Am observat apoi că ceva nu era în regulă. Nu mai respira și primul meu gând a fost că se sufoca. Am luat-o în braţe, am început să îi dau niște palme uşoare pe spate și să o stimulez cu degetele în zona pieptului. Am continuat să fac asta timp de aproximativ 40 de secunde și apoi am realizat că nu avea nimic blocat în gât, nu se sufoca.”, a povestit mama Clarei.

Fetița suferise un stop cardiac și respirator și nu putea respira. „A încetat să respire și pielea a devenit complet albastră cu pete negre, lipsită complet de oxigen. Am alergat cu ea pe hol, ţinând-o în braţe, complet lipsită de viaţă. Am crezut că am pierdut-o. Am efectuat apoi manevrele de prim ajutor şi a început să respire din nou. Ulterior au sosit şi paramedicii.”, a mai explicat tânăra mamă.

Potrivit Mirror, copila a fost ventilată timp de patru zile înainte de a fi supusă unei intervenții chirurgicale în zona căilor respiratorii.

„Mi s-a spus de multe, multe ori, de către diferiți profesioniști din domeniul medical, că totul mi se datorează mie pentru că am reuşit să o aduc înapoi la viaţă prin manevrele de prim ajutor.Au spus că sărind atât de repede şi acţionând nu numai că i-am salvat viaţa, ci şi tot parcursul ei de acum încolo pentru că nu a suferit leziuni cerebrale din cauza lipsei de oxigen. Ştim că lupta continuă, dar cu fiecare zi Clara devine din ce în ce mai puternică”, a mai povestit Rhea, mama Clarei.

Micuța Clara s-a întors acasă alături de părinţi și de sora ei mai mare, Isabella, în vârstă de patru ani, la două luni de la incident.