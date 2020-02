O poveste cutremurătoare, desprinsă de pe holurile maternității Bega din Timișoara. O mamă cu 10 copii acasă avea să-și trăiască ultimele clipe de viață în timp ce năștea, dintr-o gravă greșeală comisă de medici.

Povestea s-a petrecut în vestul țării, la maternitatea Bega, și a fost relatată de una din pacientele care a preferat să își păstreze anonimatul.

Întâmplarea petrecută în urmă cu mai mulți ani a ieșit abia acum la iveală, din dorința de a se aduce lumină în sistemul medical românesc, și a fost inițial publicată pe site-ul demamici.ro.

Redăm mai jos povestea, așa cum a fost relatată inițial.

Ceea ce ma impinge astazi sa va scriu este acel ceva care m-a marcat enorm cu mult timp in urma, in spitalul Bega din Timisoara. Si cand vorbesc de mult timp in urma ma refer la vreo 15 ani in spate.

De ce nu am zis nimic pana acum? Pentru ça in acea zi care avea sa ma marcheze pentru tot restul vietii am luat decizia sa parasesc Romania tocmai din cauza sistemului, un sistem infect care se pare ca nici acum nu s a schimbat, din pacate.

Si aici fac referire in special la sistemul de sanatate. Inainte de a incepe povestea reala pe care vreau sa v-o spun aici as vrea sa stiti ça prefer sa raman anonima si as prefera sa ma numiti: „Anonima de dincolo de ocean”.

Totul a inceput in 2004, undeva prin luna noiembrie. Eram internata la spitalul Bega din Timisoara pentru a-l aduce pe lume pe cel care azi imi lumineaza viata, fiul meu .

Avand probleme cu tensiunea arteriala a trebuit sa stau sub observatie vreo doua luni. Am fost internata in spital inainte de a naste. In aceste doua luni, in acelasi salon cu mine era internata si Mariana, o femeie superba care avea acasa inca 10 copii, toti unul si unul de frumosi.

In toata aceasta perioada am devenit prietene, mancam impreuna, imi arata poze cu copilasii ei de acasa care o asteptau sa ajunga cu surioara lor ce urma sa vina pe lume in acelasi timp cu fiul meu.

Mariana a avut o viata grea si un sfarsit la fel de greu

Mariana imi povestea ca ei sunt dintr-un sat de langa Timisoara (din pacate nu imi mai amintesc numele satului sau comunei) si ca le este destul de grea viata cu 10 copii, dar ca ei sunt bucuria lor. Imi spunea ça nu are bani sa ii dea doamnei doctor L. (prefer sa nu dau inca numele doamnei doctor) si ça ii este teama de aceasta nastere .

Mereu imi spunea ca o rugase pe doamna doctor L. sa ii faca cezariana, caci dupa 10 nasteri uterul ei era „ça o foita de ceapa, atat era de subtire” (sunt vorbele Marianei). Tot ea imi spunea ca de fiecare data cand o consulta doamna doctor L. aceasta ii vorbea foarte urat si o jignea mereu.

Imi parea rau de ea si o incurajam mereu ça totul va fi bine . Pana intr-o zi cand amandoua am fost chemate la sala de nasteri, in acelasi timp. Eu ma pregateam sa merg in sala de cezariana (mentionez ça nu am avut acelasi ginecolog), iar ea mi-a luat mainile in mainile ei si mi-a spus:

„Draga mea, sper sa ne vedem dupa nastere. Sper ca nu ma va lasa ea sa mor pentru ça nu am bani sa ii umplu buzunarele. Am doar o punga de cafea „Amaroy” sa ii dau . Dar daca ceva se intampla cu mine, uite am lasat numarul de telefon al sotului meu. In salon, te rog sa il suni tu sau altcineva din salon.”

N-am sa uit niciodata ceea ce mi-a spus Mariana atunci. Eu am incurajat-o si i-am spus: „Linisteste-te! O sa ne revedem curand amandoua cu bebelusii nostri in brate.”

Si am plecat spre sala de cezariana. Atunci a fost ultima data cand am vazut-o pe Mariana.

