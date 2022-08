O nouă capcană pentru români! Metoda prin care sunt furați turiștii care merg la all inclusive în Bulgaria: „Nu înțelegeam de ce cameristele ne evită”

In articol:

Chiar dacă vara este aproape la final, o mulțime de români pleacă încă în vacanță la vecinii bulgari. În continuare o mare parte dintre turiști sunt mulțumiți de ceea ce găsesc acolo, iată însă nu toată lumea are parte de atâta noroc.

Este și cazul unei românce. Femeia credea că o să aibă parte de o vacanță de vis, pentru că a ales un hotel de 4 stele în care să-și petreacă concediul. Iată însă că planul de acasă nu putea fi mai departe de adevăr.

O nouă experiență neplăcută a turiștilor români a devenit virală. [Sursa foto: Facebook ]

S-au dus la mare și s-au trezit cu apă din tavan

Femeia a plecat în vacanță împreună cu partenerul de viață și cu un grup de prieteni apropiați. Au ales un pachet all inclusive, pentru a se asigura că au parte de câteva zile de relaxare totală și că nu o să fie nevoiți să își bată capul cu nimic cât timp se află în concediu.

Din păcate însă, când au ajuns acolo au descoperit că hotelul nu prea merită stelele pe care le are.

După ce s-a întors în țară, femeia a povestit toată experiența pe un grup de Facebook.

„Despre hotel: nisip în mochete (mocheta de pe holul de la etajul 5 nu a fost aspirată nici o dată în 6 zile), ocazional apăreau și gândăcei, în baie ‘ploua’ din tavan (asta s-a rezolvat după ce am reclamat la recepție), mesele din restaurant se ‘lipeau’ de bine ce erau curățate, mâncarea a fost decentă, însă nu și servirea. La înghețată și cafea erau zoaie întinse pe mese și lângă aparate. Îmi pare rău că nu am făcut mai multe poze, dar de fel nu sunt fițoasă paranoia”, a povestit turista.

Metoda prin care turiștii rămân fără bani la all inclusive

Însă felul în care arăta hotelul nu a fost nici pe departe singurul inconvenient. Când au plecat, oamenii au descoperit că au fost lăsați fără portofele.

„Tocmai ne-am întors din Bulgaria și am întregit gustul amar cu încă o doză, când am constatat că ne-au fost furați bani cu o zi înainte de decazare (ușor când nimeni nu deschide portofelul la all inclusive). Nouă ne-au dispărut 50 de euro, iar prietenilor cu care am fost, 400 de lei. Nu înțelegeam de ce cameristele ne evită (de vreo două ori au ciocănit când eram în cameră și dormeam), de ce nu au schimbat cearșafurile în 6 zile, iar prosoape ne-au lăsat din start vreo 10, ca să avem”, a povestit turista pe grup.

Însă femeia nu este singura care a fost păcălită de angajații hotelului. Un bărbat a povestit pe internet că a avut parte de o experiență similară și la fel de neplăcută.

„Tocmai ne-am întors din vacanța de la hotel și am constatat ca ne-au fost furați 100 de euro și 100 de lei, am văzut mai mulți păgubiți pe grup. O sa încerc sa fac o reclamație, pe unde pot! Nu se poate așa ceva Condițiile de curățenie și serviciile lasă mult de dorit, singurul lucru bun e faptul ca e pe plajă. NU RECOMAND!!!”, a scris turistul pe același grup de Facebook.