„Sunt unul dintre puținii oameni care te cunosc! Nu ți-e frică? Nu ți-ar fi rușine, mă perucă? Te trezești dimineața și când oamenii se spală pe dinți tu îți pui lipici în cap... Lumea nu știe, dar o știe acum. Eu știu ce făceai la Iași. Se ducea cu Roxana de la Puterea Dragostei, am înțeles că Roxana ar fi vrut să zică la un moment dat că el se duce să dea probă de videochat. Nu, e eronat, Roxana nu știa nici ea, uite, afli și tu pe calea asta. Am probe: te-ai dus acolo și stăteai să sugrumi capul bărbaților între picioare la videochat. Implica alți bărbați, manechine și capuri de bărbați în picioarele altor bărbați..”, a spus Bogdan Mocanu în vlogul lui.

Reacția lui Turcu a întârziat să apară, asta și pentru că la ace moment el se afla încă în competiție. Dar cum toate se întâmplă la timpul lor, Alex Turcu a gpsi ieri momentul potrivit să-i dea replica lui Bogdan Mocanu.

„Salutare, tuturor! În legătură cu vlog-ul lui Mocanu și de părerea lui adusă la adresa mea. Eu n-am avut nimic cu omul ăla, am avut doar o discuție acum vreun an, când eram în casă.

Când a fost vorba de fapte, omul m-a pârât la staff. Eu eram acasă atunci. Vorbea în lipsa mea, numai așa face ăla. Nu știu ce frustrări are ăla. Îți dai tu cu părerea de mine, de Andy...ar trebui să-ți vezi de ale tale. Eu nu ți-am pronunțat numele. Dacă nu-ți mai dau seringa mâine nu mai ești om. Ai ajuns să fii un fel de influencer, să dai sfaturi la oameni”, a spus Turcu pe vlog.

În plus, Turcu îl acuză pe Bogdan Mocanu că nu a dat dovadă de bărbăție atunci când a fost vorba de o bătaie.

„Tu ești o dansatoare, o femeie. Când a fost de bătaie ai fugit. S-a băgat Raju pentru tine, că altfel...”, a mai spus Turcu pe vlogul lui.