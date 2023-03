„O psihoză de femeie, nu am iubit-o”. Fulgy, noi acuzații la adresa fostei sale iubite, Bia Khalifa. Ce spune tânărul, după ce a purtat timp de 12 ore brățară de monitorizare

In articol:

Încă de când s-a aflat că au o relație, Bia Khalifa și Fulgy au fost cel mai discutat cuplu din presa românească. Vestea că cei doi sunt împreună a luat prin surprindere pe toată lumea, deoarece nimeni nu vedea o posibilă asociere între ei. Povestea de iubire nu a durat, însă, foarte mult timp, iar acum, după ce s-au despărțit, tinerii sunt protagoniștii unui scandal la cuțite.

În urmă cu ceva timp, Bia Khalifa l-a acuzat pe fiul Clejanilor de agresiune, iar oamenii legii au luat măsuri în privința acestui lucru și au hotărât că este necesară o brățară de monitorizare. După ce și-au dat seama că acuzațiile aduse de blondină asupra lui Fulgy sunt nefondate și lipsite de vreo dovadă, polițiștii au renunțat la măsurile luate în privința lui. Recent, tânărul a dezvăluit noi detalii despre scandalul dintre el și fosta sa parteneră. Fulgy susține că Bia a regizat acest scandal pentru a-și face publicitate.

„Sincer, eu nu aș vrea să mai vorbesc despre asta. Domnii polițiști de la frontieră au spus bine ce-au zis de această vedetă și, ce putem să apreciem, că putem să vedem binele chiar și în rău. E o imaginație foarte bogată, dar nu funcționează așa în realitate, tot ce spunem, ce vrem sau orice înscenăm, orice chestie de genul ăsta doar pentru niște cifre, mi se pare ieftin. Dacă e să mai spun ceva despre relația asta a mea, nu pot să spun decât că îmi pare rău, am făcut o alegere greșită. I-am spus să plece și a plecat la 3 dimineața și s-a ajuns aici, ăsta e caracterul ei. Îmi pare rău că am cunoscut o asemenea speță de om, din punctul meu de vedere o să vorbesc cum am auzit de la prietenii mei mai mari, la domnul Dan Diaconescu, la domnul Serghei Mizil, o lepră, așa o descriu. Nu vreau să o mai văd niciodată. Am dat-o afară din casă și m-am despărțit de ea din momentul în care a venit de unde a venit”, a declarat Fulgy, potrivit Cancan.

Fulgy, despre relația cu Bia Khalifa

Tânărul a declarat că blondina nu este ceea ce pare și a mărturisit că el nu mai are niciun sentiment pentru ea. Fulgy a precizat și faptul că în toată perioada în care au stat împreună în casa sa, blondina nu a plătit absolut nimic, dar și că ea, sora și prietena ei sunt foarte vulcanice și reacționează urât.

„ E vitregă sora pe care o vedeți voi. Doamne ferește, să o ajute Dumnezeu, se mai întâmplă și din astea. Eu nu am zis nimic că am ținut-o în casa mea atât de mult timp, nu i-am cerut niciun ban, i-am plătit tot. Vreau să o opresc și să nu mai vorbesc despre fata asta. Voiam să plece, a făcut foarte urât, foarte vulcanică, ea, sora ei și prietena ei. Nu am iubit-o, nu o să o iubesc și nici nu am să o urăsc, mi-e indiferent. Mi-e indiferentă, din câte femei există. Dacă urmăriți istoricul ei, a mai făcut asta în trecut. Asta e Bia Khalifa, puteți să o vedeți pe toate posturile, o psihoză de femeie”, a mai spus Fulgy despre fosta iubită, Bia Khalifa.

Bia Khalifa și Fulgy [Sursa foto: Instagram]