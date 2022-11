”O stare groaznică” Alina Pușcaș a vorbit despre un moment greu. Ce se întâmplă cu prezentatoarea TV

In articol:

Alina Pușcaș este una dintre divele de la noi care se împarte cu brio între viața de familie și cea profesională.

Este soție, mamă a trei copii, prezentatoare, femeie de afaceri, dansează și are și multe contracte de imagine.

Citeste si: Alina Pușcaș, respinsă la o agenție de modele din cauza vergeturilor! Prezentatoarea reacționează în scandalul cu George Buhnici: "Am crezut că nu sunt suficientă eu, eram foarte supărată și dezamăgită"

Alina Pușcaș a vorbit despre un moment greu [Sursa foto: Instagram]

Alina Pușcaș: „Ieri, în prima parte a zilei, am avut o stare groaznică”

Cu toate astea, nimic nu o împiedică să fie și activă în mediul online, acolo unde împărtășește totul cu admiratorii săi, deloc puțini la număr.

Citeste si: „Unii din familie nu știau.” Roxana Dobre, despre momentul în care s-a vehiculat că Florin Salam a murit- kfetele.ro

Citeste si: Lina Chirilă a fost eliminată de la Chefi la cuțite: ”Nu mai merg în…”- bzi.ro

Mereu vine spre ei cu vești bune ori amuzante, doar că de data aceasta lucrurile au stat total diferit.

Prezentatoarea show-ului de transformări a spus în mediul online că recent a traversat momente grele.

Fără a avea vreun motiv anume, ziua de ieri a fost un adevărat calvar pentru vedeta noastră. Colega lui Pepe spune că din neant totul a început să i se pară negru în jurul său, fără sens și fără pic de entuziasm. Alina Pușcaș mărturisește că a găsit tot felul de motive să fie nefericită și cu tot felul de gânduri negre.

Astfel, văzându-se într-o asemenea situație, din care părea că nu are scăpare, Alina Pușcaș a luat atitudine.

Scăparea sa, notează vedeta, a fost o simplă decizie: aceea de a ieși din casă. Fără direcție, fără a avea vreun scop anume sau vreo treabă prin oraș, Alina Pușcaș s-a îmbrăcat, s-a aranjat și a pornit într-o călătorie de vindecare.

Vremea bună de afară și oamenii din jur au ajutat-o pe Alina Pușcaș să scape imediat de starea care i-a umbrit fericirea.

Citeste si: Alinei Pușcaș i s-a făcut rău înainte de a urca pe scenă! Prezentatoarea TV a ajuns la perfuzii: „Am apelat la ajutoare”

Astfel, ea le recomandă celor care traversează momente asemănătoare să o ia drept exemplu, căci plimbarea în aer liber face minuni, fiind cel mai rapid și ieftin mod de a-ți recăpăta starea de bine.

"Ieri, în prima parte a zilei, am avut o stare groaznică. Mi se părea că totul este negru, că nu înțeleg existența omului pe pământ. Mă rog, tot felul de nebunii. Mă preocupa fragilitatea existenței noastre ca oameni, ca ființe vii. Mă rog, nu are sens să intru în gândurile pe care le-am avut ieri, cert este că era totul negru în jurul meu până în momentul în care am ieșit din casă. M-am îmbrăcat, am plecat pur și simplu fără o direcție concretă, dar am ieșit din casă. Am avut noroc de o vreme superbă, așa cum avem și astăzi, și mi-am dat seama cât de mult contează ca atunci când simți astfel de lucruri să ieși din casă, să nu stai izolat, să interacționezi cu oameni. Fă orice, dar nu sta în casă! Ăsta e sfatul meu dacă vă simțiți așa!", a spus Alina Pușcaș.