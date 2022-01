Oana Lis a făcut anunțul: „O să-l fac pe Viorel tătic anul ăsta”. Cum a reacționat când un domn i-a propus să facă un copil cu el

In articol:

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea mondenă. Deși, încă de la început, gurile rele nu le-au dat prea multe șanse împreună, ba chiar intențiile și dragostea blondinei au fost puse la îndoială, timpul a demonstrat exact contrariul.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar Oana Lis a arătat că-i este alături fostului primar al Capitalei și la bine, dar și la greu, exact așa cum a jurat în fața altarului.

Ultima perioadă a însemnat multe probleme de sănătate. Viorel Lis se confruntă cu o pareză care îi îngreunează mersul, iar la finalul anului el și soția lui au fost diagnosticați cu COVID-19, iar din fericire, nu au dezvoltat forme care să le pună viața în pericol. Acum, cei doi anunță planurile pe anul acesta, care nu sunt deloc de neglijat!

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana Lis, convinsă că anul acesta își va ține copilul în brațe

Nu este o noutate faptul că cei doi au în plan să adopte un copil, doar că blondina este mai determinată ca niciodată și mai sigură că acest lucru se va concretiza chiar anul acesta.

Aceasta a îndeplinit toate formalitățile și așteaptă cu sufletul la gură să fie sunată de la centrul de adopții și să primească vestea că, în sfârșit, poate să vină să-și ia copilul.

„Am depus un dosar de adopție și acum sunt foarte fericită că legea adopției s-a schimbat și simt eu așa că anul ăsta se va întâmpla să primesc un telefon magic(...) Sunt părinte adoptator deja, dar nu am copilul. E de doi ani dosarul. O să-l fac pe Viorel tătic anul ăsta!. Am foarte multă iubire de oferit! Am emoții numai când vorbesc despre lucrul ăsta”, a declarat Oana Lis, la un post de televiziune.

Oana Lis, oferte controversate din partea domnilor

La scurt timp de la declarațiile acesteia, pe rețelele de socializare, un domn binevoitor i-a propus Oanei să facă un copil cu el. Mai mult, bărbatul i-a promis că semnează toate actele necesare pentru a-i demonstra că nu va cere niciodată custodia. Iată cum a reacționat soția lui Viorel Lis la acest mesaj!

„Deja încep să apară ofertele anului! Oare cand recomandați sa semnam la notar...înainte, după sau in timp ce!? Cum era pe vremea regilor...se afla de față si suita curții...erau prezenți martori la momentul actului...pentru a fi veridic”, a scris soția lui Viorel Lis pe rețelele de socializare, alături de mesajul de mai jos.

