Viorel Lis a văzut moartea cu ochii. Fostul edil și-a sunat rudele, pentru a-i pregăti locul de veci: "Este o minune că trăiește!"

Viorel Lis a traversat momente cumplite în spital, după ce a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Fostul edil s-a temut atât de tare că îi va ceda organismul, încât și-a sunat rudele, pentru a-i pregăti locul de veci. Într-un interviu recent, Oana Lis a dezvăluit cum au reușit ea și soțul ei să treacă

peste această boală cumplită, dar și cum se simt cei doi acum, la câteva zile de la externare.

Oana Lis: "Este o minune că trăiește!"

Oana Lis a dezvăluit că s-a temut foarte mult pentru soțul ei, din momentul în care a aflat că ambii s-au infectat cu COVID-19. Vedeta a mărturisit că bărbatul a văzut moartea cu ochii, însă a reușit să treacă cu bine peste boală, din cauza faptului că era vaccinat: "Eu simt că am acum a doua șansă la viață! Știu că nu e ceea ce unii vor să audă, dar ne-a salvat faptul că am fost vaccinați, că am mers din prima zi la evaluare, la spital. Eu o să mai fac o radiografie la o lună după externare.

Oana și Viorel Lis

Acum sunt OK! Viorel este încă în convalescență, el se recupereză mai greu, dar din moment ce i-au dat drumul acasă, deși a avut o formă de Covid medie spre gravă, e mai deteriorat! Este o minune că trăiește! E o minune că nu a ajuns la ATI! Am văzut pe pielea mea că boala asta nu are nicio legătură cu răceala.(...) Viorel a trecut pragul critic datorită medicilor și vaccinului, altfel nu văd ce l-ar fi salvat!", a declarat Oana Lis, pentru ciao.ro.

Oana și Viorel Lis

Viorel Lis a cerut să îi fie pregătit locul de veci

Oana Lis a recunoscut că soțul ei nu a mai avut nicio speranță atunci când s-a văzut pe patul de spital, din cauza infecției cu coronavirus.

Vedeta a povestit că fostul edil chiar și-a sunat și rudele, pentru a-i pregăti locul de veci, fiindcă nu a mai crezut că va supraviețui:

El chiar a sunat-o pe verișoara lui și i-a spus să îi pregătească locul de veci. Ne era rău la amândoi și ne-am dat seama că ori murim acasă, ori mergem la spital. Chiar ne-am gândit că putem să murim de la boala asta, deși eu sunt tânără, dar am kilogramele în plus și o inflamație mare în corp. Simt că am reînviat! Ne-am salvat și ne-au salvat viața cei de la spital! Eu nu credeam că o iau, dar uite că am luat-o!", a mai spus Oana Lis, pentru sursa citată.