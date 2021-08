Oana Lis, din nou în rochie de mireasă! „Sunt niște emoții deosebite când o îmbraci”. Motivul este absolut incredibil

Oana Lis [Sursa foto: Instagram] 22:14, aug 3, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Pandemia de coronavirus a fost o lecție extrem de importantă pentru Oana Lis, care a fost nevoită să facă economii drastice. A înțeles mult mai bine cât de importanți sunt banii și nu vrea să-i mai iroasească pe lucruri care nu sunte neapărat folositoare, așa cum sunt hainele.

Blondina a dezvpluit că a recurs, în acest sens, la măsuri drastice. Ea s-a uitat în propria garderobă și a identificat câteva piese vestimentare pe care a dat o gălăgie de bani și pe care astăzi nu le mai îmbracă.

Un exemplu în acest sens este rochia de mireasă pe care, bineînțeles, a purtat-o doar o singură dată, la nunta ei cu Viorel Lis. De atunci, obiectul vestimentar a adunat praf în dulap, însă asta până acum. Oanei Lis i-a venit o idee incredibilă pentru a nu mai arunca cu banii în stânga și în dreapta pe haine și a găsit o soluție pentru a economisii și pentru a avea piese unice! Astfel, ea a decis ca toate rochiile pe care le-a purtat doar o singură dată, la anumite evenimente, să le ducă la croitor și să le reinterpreteze pentru a putea fi purtate zilnic.

„Eu port rochii de revelion, de mireasă, zi de zi. Le mai modific. De când cu pandemia mi-am dat seama că sunt niște bani cheltuiți pe niște rochii pe care nu le porți foarte des. Această rochie am reinterpretat-o eu. Avea o trenă lungă, cu perle, pe care am tăiat-o și mi se pare foarte frumos că încă îmi vine și m-am bucurat s-o port”, a explicat Oana Lis pentru un post de televiziune.

Oana Lis: „N u regret că am făcut pasul ăsta”

Și acum își aduce aminte de ziua cea mare, atunci când ea și fostul primar al Capitalei au pășit spre altar și s-au căsătorit în fața lui Dumnezeu.

Oana Lis spune că nu va regreta niciodată că a făcut pasul acesta.

Blondina a demonstrat în nenumărate rânduri că ea are sentimente puternice și sincere pentru Viorel Lis, iar relația lor putem spune că a trecut și testul timpului, cei doi fiind împreună deja de câțiva ani buni. Oana Lis le-a închis gurile cârcotașilor în nenumărate rânduri și a fost mereu alături de soțul ei, în special acum, când acesta are mare nevoie de îngrijiri.

„Sunt niște emoții deosebite când o îmbraci, deși eu mă simțeam ca și cum am fi fost căsătoriți, deși nu aveam acte. Mai aud la alte persoane că nu avem nevoie de nuntă, de acte, pentru că nu te leagă astea, dar nu regret că am făcut pasul ăsta”, a mai spus soția lui Viorel Lis.