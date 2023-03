Oana Mizil, într-o formă de zile mari după despărțire! Ne-a spus cum își găsește motivația: "Mă simt extraordinar acum" | EXCLUSIV

In articol:

Deși poate că nu a traversat cel mai bun moment din viața ei la finalul anului trecut, atunci când s-a separat de Marian Vanghelie, Oana Mizil parcă a renăscut, căci este într-o formă de zile mari și mai mai că a devenit de nerecunoscut.

După ce a slăbit mai bine de 20 de kilograme, Oana Mizil a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre motivație și mai ales cum se simte în pielea ei în prezent. Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie ne-a mărturisit că sportul ocupă un loc extrem de important în viața ei.

Oana Mizil, despre cum își găsește motivația

Oana Mizil a apelat la mai multe diete, însă nu a reușit să piardă în greutate. Vedeta ne-a mărturisit că mereu a fost slabă, însă în urma unor probleme de sănătate și a tratamentului urmat la acel moment a luat foarte mult în greutate.

Acum, Oana Mizil se bucură de un corp de invidiat și a revenit la greutatea pe care o avea înainte să nască.

Motivația și-o găsește în faptul că se simte foarte bine, iar sportul ocupă și el un loc foarte important.

"Motivația este faptul că mă simt extraordinar acum, foarte sănătoasă! Eu întotdeauna am fost slabă și așa m-am știut de când sunt mică. Tot timpul am oscilat între 49 kg – 50 kg. În sarcină am intrat cu 51 de kilograme și am luat doar 9 kilograme pentru că am făcut sport până în ultima zi de sarcină.

Cu o zi înainte să nasc, eu am înotat două ore și jumătate, dar am avut atunci acel incident cu DNA-ul și cu soțul meu și am făcut o urticarie cronică acută. M-au internat și trei săptămâni am stat cu branulă cu cortizon, o perioadă în care nu am mâncat decât orez și morcov, fără sare și fără nimic. Atunci m-am îngrășat 15 kilograme și mi-a fost foarte greu după să mai slăbesc", a mărturisit Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Cum a slăbit Oana Mizil

Nepoata lui Serghei Mizil ne-a mărturisit că după ce a încercat mai multe diete a luat o decizie radicală. Oana Mizil a apelat la ajutorul medicilor endocrinologie din Germania, iar mai apoi a urmat un program, însă sub observația atentă a cadrelor medicale.

Citește și: Marian Vanghelie, prima reacție după ce Oana Mizil a anunțat despărțirea: „Nu știu ce se întâmplă”. Aceasta și-ar fi luat fiica și ar fi plecat de acasă

"Am ținut diete, dar din cauza cortizonului se dereglaseră multe în organismul meu. Începusem să mă simt rău și cu sănătatea, avem oscilații de tensiune, psihic nu eram ok pentru că nu mă mai regăseam așa cum eram la 75 – 76 de kilograme și atunci am decis că trebuie făcut ceva.

Așa am ajuns în Germania la un doctor endocrinolog și la un doctor de boli nutriționale care m-a sfătuit să fac aceste injecții. Inițial nu am avut încredere, dar am mai studiat și până la urma mi-am asumat orice fel de consecință și am început tratamentul, dar sub observația unui doctor", a explicat Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Oana Mizil a slăbit peste 20 de kilograme

În cele patru luni în care a urmat programul și tratamentul medicilor, Oana Mizil a slăbit peste 20 de kilograme. Nu a renunțat nici la sport, iar pentru ea este extrem de important faptul că a putut reveni chiar la antrenamentele mai dure pe care le realiza în urmă cu 6 ani.

"Pe o perioadă de patru luni, am slăbit 24 de kilograme. Am ajuns la 53 de kilograme și practic am revenit cum erau eu înainte. Sportul este important, eu fac foarte mult sport și abia acum pot să fac antrenamentele mele serioase și intense de sport așa cum le făceam acum 5-6 ani.

Joc tenis câte o oră și jumătate, de două ori pe săptămână. Mă simt mult mai bine, iar aceasta este motivația", spune Oana Mizil.

