Ioana Voicu, detalii despre botezul fiicei sale: „Am ales nașii”. Annora este feblețea bunicului Mădălin Voicu

In articol:

În luna aprilie a acestui an, fiica lui Mădălin Voicu năștea pentru prima dată. Ioana Voicu a adus pe lume prematur o fetiță perfect sănătoasă, care a crescut văzând cu ochii și care le-a schimbat complet viața părinților.

Acum, fiind părinți deja de mai bine de două luni, prezentatoarea și partenerul ei de viață se pregătesc de marele eveniment.

Ioana Voicu: „Eu sunt bine, ea e bine”

Botezul Annorei bate la ușă, însă părinții nu par foarte stresați de acest aspect. Fiica fostului politician spune că evenimentul ce va marca creștinarea micuței sale va avea loc în toamna acestui an. Doar că, deocamdată, mai nimic nu este stabilit.

Conform declarațiilor făcute de Ioana Voicu, până acum doar nașii au fost aleși, urmând ca locația și data marelui eveniment să fie alese în perioada imediat următoare.

”Nu știu deocamdată! Nu avem nici dată și nici locație. Suntem în căutări. Anul acesta va fi. Probabil septembrie, octombrie, vedem cum facem. Am ales nașii. Sunt prieteni de familie, de-ai noștri, vechi’’, a mărturisit Ioana Voicu, la un post de televiziune.

Până la botez, însă, Ioana Voicu mai are câteva etape de ars în calitate de mamă.

Vedeta spune că perioada actuală nu este una tocmai ușoară pentru ea și pentru Annora, însă este optimistă și dă dovadă de răbdare în procesul de dezvoltare al fiicei sale. Conștientă fiind, subliniază ea, că lunile ce vor urma, sau măcar începând cu anul viitor, totul va fi mult mai ușor și mai plăcut pentru toată familia.

”Eu sunt bine, ea e bine. Suntem în perioada de colici, dar trec și aceștia. Am răbdare. Răbdarea face totul. Nu plânge mereu. Se poate și mai rău. Din ce am auzit există copii care plâng 24 din 7, dar ea plânge câteva ore pe zi și nu tot timpul. Sunt niște colici amiabili, prietenoși. Tocmai acum ne întoarcem de la mare că am încercat 3 zile să vedem cum îi place și cred că este pre mică deocamdată de mare. Poate prin august sau cu siguranță la anul, să înțeleagă ci ea ceva. Tata e înnebunit, ce pot să zic. Este a doua fată din familie’’, a mai spus fiica lui Mădălin Voicu.