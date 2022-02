Oana Roman, adevărul despre episodul cu feliile de pizza! Ce se ascundea, de fapt, în spatele filmării: „Copilul a avut o frustrare”

In articol:

Vedeta a fost mai sinceră ca niciodată, iar în cadrul unui podcast, Oana Roman a vorbit pe îndelete despre mai multe subiecte, unul dintre acestea fiind chiar despre episodul cu feliile de pizza, acela care a stârnit fel și fel de controverse în mediul online.

Cu sinceritate, Oana Roman a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, atunci și cum s-a petrecut totul, mărturisind că filmarea fusese realizată cu mai bine de un an și jumătate în urmă până a fi postată. Mai precis, secvența a fost tăiată dintr-un live pe care Oana Roman îl făcuse de mult, iar cineva care a dorit să-i facă rău a tăiat partea respectivă și a repostat-o, după un an și jumătate.

Oana Roman: „Nimeni nu avea cum să înțeleagă”

Cu mai mult timp în urmă, în mediul online s-a creat o adevărată isterie, după ce a apărut o filmare cu Oana Roman în care povestea ce a mâncat în ziua respectivă, atunci când se afla la dieta, iar fiica sa a contrazis-o, spunând că nu este adevărat și că în loc de o felie de pizza, așa cum vedeta le spusese fanilor, ar fi mâncat, de fapt, două.

Ce a pățit Oana Roman în momentul în care a mers să își facă pașaportul: ”A fost mâna lui Dumnezeu”

Așadar, Oana a explicat că secvența respectivă a fost extrasă dintr-un live, pe care îl realizase cu mai bine de un an și jumătate înainte față de momentul în care a fost postat. Vedeta a spus că, de fapt, totul a fost scos din context, asta pentru că dacă cineva ar fi urmărit întreaga filmare și-ar fi dat seama că Isabela, fiica sa, era extrem de supărată pe

ea, asta pentru că mama ei nu a lăsat-o să mănânce mai mult, așa că fetița a decis să se răzbune pe Oana Roman.

Citeste si: Ce salarii au călugării și măicuțele din România...- bzi.ro

Astfel, vedeta a mai spus că Isabela a avut o frustrare atunci și așa a reacționat ea, fiind copil, însă de la momentul respectiv, Oana Roman a explicat că a avut o discuție cu fiica ei pentru a o face să înțeleagă că nu este deloc

corect cum a procedat.

„Ăla nu eu l-am pus pe Instagram. A fost un live, care a fost făcut cu un an jumătate înainte față de momentul în care a fost postat. Nimeni nu avea cum să înțeleagă, pentru că acel live a durat vreo oră și ceva, iar bucățica aia pe care acești oameni au scos-o, de fapt, era complet scoasă dintr-un context. Ideea era așa: dacă te-ai fi uitat la toată filmarea, ai fi înțeles că Izabela era atât de supărată că eu nu am lăsat-o să mănânce mai mult încât a vrut să se răzbune pe mine. A spus lucrul acela din răzbunare, nu pentru că lucrul acela era adevărat. Copiii așa fac. Dacă te uitai la toată filmarea respectivă, așa ai fi înțeles. (…) Copilul a avut o frustrare și a zis «Lasă că îți arăt eu!». I-am spus «Mă, mami, știi că ai exagerat», iar ea răspuns «Da. Și?». (…) Uneori intră peste mine în story-uri, comentează, mă contrazice. I-am explicat: «Mami, e foarte urât să contrazici o persoană în public, chiar dacă ai dreptate. Nu este OK să faci chestia asta!». Încet, încet a început să învețe să se abțină, să se controleze în anumite comentarii pe care le face”, a declarat Oana Roman în cadrul unui podcast.

Oana Roman și Isabela [Sursa foto: Instagram]

Vedeta, despre problema pe care o are cu fiica sa, Isabela

În urmă cu mai mult timp, Oana Roman spunea într-un interviu că a crescut-o pe fiica sa, Isabela, intuitiv, fără a citi prea multe cărți sau articole de parenting. Vedeta a explicat că fetița a primit niște principii foarte sănătoase, fiind un copil echilibrat, însă singura problemă pe care o are cu micuța este aceea că Isabela nu dorește să doarmă singură.

Petre Roman, decizie radicală la vârsta de 75 de ani! Ce se va întâmpla cu tatăl Oanei Roman: „Scapă de...”

Astfel, vedeta a spus că, atât ea, cât și Marius Elisei, tatăl fetiței, nu știu cum să facă să o dezvețe pe Isabela din a dormi cu unul dintre părinți.

„Eu nu prea am citit multe despre parenting și nu prea m-am documentat. Am încercat să o cresc pe Isabela cu niște principii foarte sănătoase pe care și eu am avut norocul să le primesc de la părinții mei. Din cauza asta am crescut-o intuitiv și să știi că este un copil foarte echilibrat. Sunt momente în care mă întreb dacă fac bine, pentru că nimeni nu e perfect. Din punctul meu de vedere, singura problemă pe care o avem cu Isabela este că, deocamdată, încă nu reușit să o convingem să doarmă singură și nu știu cum să o facem să o dezvățăm să doarmă cu unul din noi”, spunea Oana Roman într-un interviu.