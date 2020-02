Oana Roman și Marius Elisei au îngropat securea războiului, de dragul copilului pe care îl au împreună.

În acest weekend, vedeta a sărbătorit cu mare fast ziua de naștere a fetiței lor. Isabela a împlinit 6 ani și a fost în centrul atenției toată ziua.

Oana Roman s-a străduit să îi ofere fiicei sale o zi de naștere memorabilă, într-o locație ca de povești. La eveniment a luat parte și tatăl Marius Elisei, iar la final, s-au pozat toți trei împreună, cu zâmbetul pe buze, asemenea unei familii fericite.

Oana Roman a încercat să-și salveze căsnicia de dragul copilului

"Viata mea e uneori prea agitată. Dar astfel cred ca m as plictisi! Nu stiu niciodată cum arată ziua de maine, mereu ma surprinde cate ceva! Ea însă e singura constatată din viața mea. Pentru ea stiu ca mereu trebuie sa fac mai mult si mai bine si mai frumos. Ma strădui să fiu in fiecare zi mai bună. Nu mi iese mereu ! Dar ma culc seara cu sentimentul ca i am oferit tot ce a fost mai bun din mine! Sper sa simtă asta. Si sa creasca stiind ca am fost acolo, lângă ea, mereu! Cred ca pt orice copil, mai presus de orice bani, cadouri si distractii, cel mai important e să simtă că părinții ii sunt aproape in fiecare moment. Nu cred ca exista ceva mai greu pt un copil decat sa se simtă singur. Oricate ar primi, oricât de mare ar fi casa, mașina, cadourile, bonele, șoferii, scoala scumpă, nimic nu poate inlocui sentimentul siguranței pe care il da prezenta părinților. Grija, atenția, mângâierea, îmbrățișarea. Asta conteaza.", a scris Oana Roman pe Instagram.