Oana Roman, blestemată de Marius Elisei? ”Nu există păcat mai mare” Vedeta a spus totul, după ce a primit un mesaj care are legătură cu tatăl ei

Oana Roman și Marius Elisei au avut un mariaj de zece ani, dar în tot acest timp nu puține au fost momentele tensionate dintre ei. Au divorțat, apoi s-au împăcat, totul ca acum să își spună ”adio” definitiv.

În urma deciziei, de ambele părți au curs tot felul de declarații, iar acum Oana Roman continuă să scoată la iveală lucruri neștiute din viața ei.

Oana Roman, blestemată de cei dragi

Pe Instagram, acolo unde ține legătura cu fanii ei, acum vedeta a primit un mesaj prin care un internaut o atacă atât pe ea, cât și pe tatăl ei și întreaga familie.

Totul a pornit, conform spuselor internautului, de la faptele lui Petre Roman, iar acum plătesc pentru ele toți cei apropiați lui.

”Pe cine dracu crezi că interesează de voi ce faceți. Un blestem veșnic este pe familia voastră. Tatăl tău a distrus o țară întreagă”, este mesajul primit de Oana Roman de la un internaut.

În urma acestui mesaj, fosta parteneră a lui Marius Elisei a luat cuvântul și a făcut dezvăluiri surprinzătoare.

Fiica lui Petre Roman spune că nu este surprinsă de vorbele spuse de acel bărbat, căci nu de puține ori a fost blestemată de-a lungul timpului.

Cele mai dureroase astfel de lucruri venind chiar, subliniază ea, din partea lui Marius Elisei.

Oana Roman, blestemată de Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]

Astfel că, fără să pună la suflet răul pe care alții i-l doresc, Oana Roman a ținut să îi avertizeze pe cei care recurg la astfel de gesturi, căci totul se întoarce asupra celui care blesteamă, poate chiar într-o formă mult mai dureroasă decât o face.

„Astăzi am mai primit un mesaj(...) Cineva, pur și simplu, mă blesteamă, la propriu. Nu mă sperie chestia asta, dimpotrivă. Am primit multe blesteme la viața mea, inclusiv din partea unor oameni foarte apropiați, cum ar fi chiar un om cu care am trăit în casă și cu care am fost căsătorită. Cred că nu există păcat sau poate este unul dintre cele mai mari păcate să blestemi pe cineva, pentru că blestemul, practic, se întoarce, după părere mea, nu ca un boomerang, de 100 de ori mai rău. Vă rog eu evitați să blestemați vreodată pe cineva. E un păcat capital și se plătește foarte dur. Abateți asupra voastră mult rău. Spuneți orice, dar nu blestemați vreodată pe nimeni”, a mărturisit Oana Roman, pe InstaStory.