Oana Roman, despre viața de mamă singură: „Sunt eu cu mine și cu Isa”. Cum reușește să se împartă între toate activitățile sale: „Nu am niciun fel de ajutor”

Oana Roman s-a despărțit de tatăl fetiței sale, Marius Elisei, iar de atunci, vedeta locuiește doar cu Isabela, străduindu-se să îi ofere acesteia cea mai bună educație. Pe lângă viața de mamă singură, fiica lui Petre Roman se ocupă și de bunăstarea mamei sale, care locuiește de ceva timp într-un centru de lux pentru vârstinici.

Astăzi, vedeta și-a deschis sufletul și a mărturisit cât de greu îi este să se împartă între toate activitățile sale cotidiene.

Viața Oanei Roman nu este una tocmai ușoară, după cum chiar vedeta a povestit în mediul online. De câteva luni, fiica lui Petre Roman se ocupă singură de creșterea fiicei sale, Isabela, care a început de curând clasa a treia. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care Oana a organizat-o pe Instagram, aceasta a fost întrebată de un internaut dacă îi este greu să fie o mamă singură, căci nu are parte de niciun ajutor. Vedeta a mărturisit că, într-adevăr nu îi este ușor, căci se ocupă singură de creșterea și educarea Isabelei, dar și de activitățile casnice, cât și de îngrijirea mamei sale.

Oana Roman a recunoscut că, uneori, este copleșită de oboseală, însă reușește mereu să își adune puterile și să o ia de la capăt cu toate lucrurile pe care le are de rezolvat.

„Cu siguranță nu este ușor pentru că da, nu am niciun fel de ajutor. Nici părinți, nici bunici, nici mătuși, nici soț, nici nimic. Sunt eu cu mine și cu Isa. Nu pot spune că este ușor, dar nu am de ales. Practic, m-am învățat și viața m-a învățat că trebuie să iau lucrurile așa cum vin și trebuie să le rezolv pentru că, dacă nu le rezolv, eu nu le rezolvă nimeni. Și atunci, am grijă și de casă, de Isa și de mama și de absolut tot. Singură. Sunt momente în care mă simt foarte obosită, mă simt foarte stresată. Uneori sunt epuizată, psihic mai ales. Dar mă remontez, meditez, respir și merg mai departe”, a povestit Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman, mărturisiri despre viața de mamă singură [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman, alături de fiica ei în prima zi de școală

În urmă cu două zile, fiica vedetei, Isabela, a început clasa a treia, motiv de bucurie pentru Oana Roman, care este foarte mândră de fetița ei. Vedeta a însoțit-o pe Isabela la școală, mărturisind că fetița ei este ușor nostalgică, deoarece noul an școlar a început cu o schimbare pentru ea, căci studiază acum într-o altă instituție de învățământ. De asemenea, Oana Roman a mai mărturisit că doar ea a acompaniat-o pe Isabela la școală, însă aceasta ar fi avut nevoie ca și tatăl ei, Marius Elisei, să îi fie alături în această zi importantă.

„E ușor nostalgică pentru că trebuie să se obișnuiască într-un nou mediu și noi colegi. Va fi bine. Azi am susținut-o și i-am fost alături, am încurajat-o și am fost doar eu cu ea, dar știu că îi dau putere chiar dacă poate fi ar fi avut nevoie și de prezența tatălui. Prima zi de școală într-o școală altfel, elegant, frumos și multe activități.”, a spus Oana Roman în mediul online.