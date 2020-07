Oana Roman, încă un moment de sinceritate: ”Să vă spun un secret...”

In articol:

Oana Roman ne-a obișnuit cu sinceritatea de care dă dovadă în mediul online. Aceasta abordează orice subiect care o implică, orice speculație pe care o fac oamenii, toate acestea de dragul de a clarifica situația.

Astfel, o regăsim pe Oana Roman într-un videoclip postat pe pagina ei de socializare, în care își deschide din nou sufletul, de această dată fiind vorba de un subiect extrem de sensibil.

Aflată în mașină, Oana Roman începe să povestească:

”Să vă spun un secret. Nimeni din persoanele publice nu suntem oameni perfecți. Nici eu nu sunt perfectă, nu am o viață perfectă, nu sunt cea mai fericită din lumea, am și eu griji, am și eu probleme, am și eu frustrări. Uneori mi se întâmplă și mie să am un acces de invidie, dar toate lucrurile astea, încerc să le transform în ceva constructiv. Adică, văd oameni care reușeșsc să facă foarte mulți bani din afaceri, care ajung acolo unde nici nu visau și îi invidiez. Dar nu îi invidiez în sensul rău pentru asta, ci în sensul bun. Adică, îmi doresc să ajung și eu la nivelul lor”, a spus Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.