In articol:

S-a spus despre Ella că a rupt legătura cu ceilalți concurenți, că nu a mai vrut să iasă cu aceștia, deși stă în București. Ella a fost principala concurentă criticată de colegii săi de la Puterea dragostei, poate și pentru că ea a fost, alături de Livian, prima finalistă la puterea dragostei sezonul 2.

Ei bine, aflată în București până duminică, 26 iulie, când va avea loc Finala Puterea Dragostei, Ella se distrează alături de o concurentă. Este vorba despre Ramona, cea care i-a fost prietenă și colegă de cameră la Puterea dragostei. Serile trecute, Ramona a făcut un live alături de Nikolas Sax, manelistul pe care-l plăcea încă de când era în casa Puterea Dragostei, iar cei doi au lăsat să se înțeleagă că formează acum un cuplu, chiar dacă au fost zvonuri că Nikolas ar putea să fie concurent la Puterea Dragostei sezonul 3, dar și că Ramona s-ar putea întoarce în emisiune.

Citeste si: Pe cine susține Andra Volos în marea finală Puterea Dragostei! „Ea chiar merită!”

Citeste si: Ella de Puterea dragostei a spus totul despre Iancu! Ce a spus finalista emisiunii după ce lumea a acuzat-o că ar avea o relație cu el în ultima perioadă! ”Este adevărat că am vorbit mai mult în ultima vreme, dar nu așa cum se exagerează”

Lăsând zvonurile deoparte, Ramona a spus clar în live-ul ei că și Ella se afla cu ea, că se distrau împreună, semn că frumoasa brunetă nu s-a distanțat de toți colegii săi de la Puterea dragostei.

Ella de la Puterea dragostei, cu cine locuiește în București

Ella de la Puterea dragostei a răbufnit după ce s-a întors din Istanbul și după ce unii au susținut că finalista Puterea dragostei ar locui la un bărbat în București și nu la o prietenă, așa cum a spus ea. Ella a scris un mesaj acid la Instastory.

Citeste si: Ramona de la Puterea dragostei s-a împăcat cu fostul iubit!

„Bun, vad ca se abereaza foarte mult, nu stiu de unde si pana unde, atunci cand am venit din Turcia prietena mea s-a transformat in ''barbat'', Piata Constitutiei in ''aeroport'', iar casa ei in ''hotel''. Nu mai dati informatii eronate, va rog! Sau daca afirmati ceva, veniti si cu dovezi plauzibile”, este mesajul Ellei.