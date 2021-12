Oana Roman, Marius Elisei și Isabela, ședință foto de poveste! Vedeta a făcut declarații exclusive: ”Cred că se simte fericirea și bucuria noastră”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei sunt mai fericiți ca niciodată de când s-au împăcat! Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, în urma căreia a rezultat micuța Isabela. Deși au avut parte de o iubire cu năbădăi, Oana și Marius s-au regăsit, iar în prezent sunt foarte împliniți.

Cuplul se pregătește de venirea Crăciunului, au terminat cu pregătirile, au împodobit întreaga casă cu decorațiuni de sărbătoare și s-au gândit și la o ședință foto de poveste, pe care să o țină amintire toată viața.

Citeste si: Oana Roman a povestit abia acum. Cât de afectată a fost fiica sa în momentul în care ea și tatăl micuței au decis să se despartă? "Refuză să-și mai amintească"

Oana Roman ne-a dezvăluit că și-a dorit mult aceste fotografii, făcute într-un cadru de basm, încă de anul trecut. Cum nu a avut ocazia, anul acesta l-a luat pe partenerul ei de viață, Marius Elisei, dar și pe fetița lor, Isabela, și au început pregătirile. Oana a schimbat mai multe ținute frumoase, cu care i-a impresionat și pe internauți.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf și iubita sa Corina Caciuc, ședință foto de poveste- bzi.ro

Oana Roman, imagini de la ședința foto

Frumoasa vedetă ne-a mărturisit că s-au distrat pe cinste atunci când au făcut fotografiile de familie, susținând faptul că se poate vedea clar cât de bucuroși erau și ce stare bună aveau.

” Am făcut o ședință foto în familie pe care recunosc că eu mi-am dorit-o foarte mult deoarece anul trecut nu am făcut ședință foto pentru că fix acum un an practic s-a produs despărțirea dintre noi și a fost un final de an și un Crăciun foarte trist. De aceea mi-am dorit ca anul acesta să ne bucurăm de faptul că suntem împreună si cred că și din acest motiv pozele au ieșit atat de frumoase și de spectaculoase, și datorită fotografei, Alexandra, care este prietena noastră, și a decorului superb și faptului că am avut un vibe foarte, foarte bun și pentru că eu, cel putin, mi-am dorit foarte mult sa facem pozele astea și de aceea cred ca se simte fericirea și bucuria noastră”, a dezvăluit pentru WOWbiz.ro,

Oana Roman.

Oana Roman, Marius Elisei și Isabela [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Oana Roman si Isabela [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Oana Roman si Marius Elisei [Sursa foto: WOWbiz.ro]