Oana Roman, mesaj emoționant pentru Marius Elisei! Au trecut 7 ani de la nuntă: „Poate ne va lega din nou...”

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram] 15:51, iun 15, 2021 Autor: Clara Ionescu

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat pe cale amiabilă în luna febraurie a acestui an, la notar. Cei doi au hotărât să o ia pe durmuri separate, însă să rămână acolo pentru fiica lor, Isabela. În ultima perioadă, cei doi au fost surprinși tot mai des împreună, iar fanii se gândesc deja că ar urma o împăcare.

Marți, 15 iunie, se împlinesc 7 ani de la ziua în care s-au căsătorit. În memoria acelui moment special, fosta prezentatoare tv a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, unde a dat de înțeles că între cei doi ar putea urma o împăcare.

„Acum fix 7 ani făceam nunta. Viața ne încercase deja foarte tare. Porneam pe un drum necunoscut care apoi s-a despărțit. Totuși a fost lângă mine când absolut nimeni altcineva nu a fost. M-a iubit, dar m-a și rănit în egală măsură.

Azi, știu că a fost foarte greu, poate va mai fi, dar cumva iubirea trebuie să primeze în viață. Poate ne va lega din nou, asta doar timpul va decide. Îți mulțumesc pentru că ești tatăl perfect pentru Isa și sprijinul meu necondiționat!”, a scris Oana Roman pe rețeaua de socializare.

Oana Roman, mesaj pentru Marius Elisei! Astăzi se împlinesc 7 ani de la nuntă [Sursa foto: Instagram]

Marius Elisei vrea să se împace cu Oana Roman

Marius Elisei a mărturisit pentru un post de televiziune că vrea să se împace cu fosta lui soție. În ultima perioadă, el a fost mult mai atent față de femeia cu care a fost căsătorit aproximativ 7 ani de zile.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva.

Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. – dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni de televiziune.