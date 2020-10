Oana Roman - Petre Roman [Sursa foto: Facebook]

Oana Roman a declarat că ea şi fiica ei s-au întâlnit cu Petre Roman după o lungă perioadă de timp, dat fiind că situaţia actuală cauzată de coronavirus nu prea le-a permis ca acest lucru să se întâmple.

”O perioada lungă nu ne-am văzut pentru că a fost această situație din primăvară până acum. De ceva vreme, da. Ne-am văzut cu el acum câteva zile, de exemplu”, a povestit Oana Roman.

Oana Roman a povestit despre relaţia pe care o are cu părintele ei într-un interviu dat la o emisiune tv. Aceasta a spus că Petre Roman a bătut-o cu o curea, în copilărie, și a închis-o într-o cămară, deși ea este claustrofobă.

‘M-a bătut cu cureaua, nu știu ce făcusem. Dar mi s-a părut prea mult. Chiar l-am întrebat de ce a făcut-o, când am crescut. M-a închis, odată, în cămară. Eu sunt claustrofobă, și m-a închis în cămara aia mică, fără geamuri… L-am întrebat, tată, de ce m-ai închis în cămară? Am stat acolo vreo zece minute”, a povestit Oana Roman în emisiune.

Oana Roman alaturi de tatal ei[Sursa foto: Facebook]

Cu toate acestea, Oana declară că nu s-a simţit neiubită de către părinţi, dar ar fi dorit ca părinţii să petreacă mai mult timp cu ea şi cu sora ei.

”Nu m-am simțit neiubită. Dar poate că nu și-au arătat afecțiunea așa cum aș fi vrut eu. Mama e ca mine, a avut o viață grea, a avut probleme medicale, a muncit toată viața. A avut grijă de cei doi copii, eu și sora mea. Am simțit, atunci, sentimentul acela al abandonului. Pe tata îl interesa mai mult să facă legi, era implicat în politică, mama îl sprijinea, îl susținea. Lumea spunea că am șofer, dar aș fi renunțat la tot ca ei să fie alături de mine, să simt afecțiunea lor”, a spus Oana Roman.

Care este relaţia Oanei Roman cu tatăl ei

Totodată, Oana a povestit că relația cu tatăl ei s-a răcit foarte mult, pentru că el s-a îndepărtat, treptat. Petre Roman a fost căsătorit în perioada 1974–2007 cu Mioara Georgescu, mama Oanei Roman. Din anul 2009, el este căsătorit cu Silvia Chifiriuc.

„Relația cu tata s-a răcit foarte mult. Practic, el s-a îndepărtat treptat-treptat. Am luat lucrurile ca atare, înțeleg că așa a gândit el să facă. Nu știu dacă a făcut-o din proprie inițiativă sau forțat de împre­jurări. Încă sper să se regleze lucrurile și să simt că am un tată în viață și lângă mine, parte din viața mea și a Isei, mai ales. Nu a venit să o vadă de aproape un an și, de când ne-am mutat, nu a dorit să vină să vadă casa, probabil și pentru că nu vrea să o întâlnească pe mama. Pentru mine, însă, e o mare durere, întrucât îmi do­ream să se bucure pentru această realiza­re a mea și pentru că îmi doream ca Isa să fie parte din viața lui. Este singura lui ne­poată. Și, pentru ea, el este practic un stră­in. Nu cred că l-a văzut de zece ori în șase ani. Îl vede la tv uneori și mă întreabă de ce nu vine tataie să o vadă, iar eu chiar nu știu ce să-i răspund. Nu a venit niciodată cu un cadou de ziua ei sau de Crăciun. Doar acum un an, de ziua ei, a venit și i-a adus 100 de lei. De atunci, cred că nu l-a mai văzut decât o singură dată”, a spus Oana Roman, pentru revista VIVA!.

Oana Roman a mai povestit că mama ei, Mioara Roman nu o poate ajuta în creşterea copilului ei deoarece are o vârstă înaintată de 80 de ani şi are mai multe probleme de sănătate, dar bunica stă de vorbă cu nepoata şi îi oferă poveţe.