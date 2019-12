Oana Roman și Marius elisei s-au despărțit recent. Vedeta de televiziune a publicat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin care a împărtășit cu fanii că ea și soțul ei s-au separat. Ulterior, ea a precizat că este într-o perioadă în care analizează foarte mult situația în care se află și a negat zvonurile legate de un posibil divorț de tatăl copilului ei.

Pe pagina lui de Instagram, Marius Elisei a publicat o fotografie cu o oală cu mâncare. „Am făcut si sarmalele....Crăciun Fericit va doresc...😘😘😘😘”, a scris soțul vedeti în dreptul fotografiei.

Printre primele persoane care au lăsat un comentariu se află chiar Oana Roman. „Deja????? Wow! Ce harnici ați fost ! 👏👏👏👏❤️🤗”, a scris ea, iar inimioara a dat de înțeles că, indiferent dacă formează sau nu un cuplu, păstrează o relație bună, mai ales că sunt părinții unui copil minunat.

Oana Roman a anunțat despărțirea de Marius Elisei printr-un mesaj public

„Am ezitat de zeci de ori să fac această postare! Am scris-o și am șters-o apoi! Din păcate, o fac până la urmă! Sunt un om asumat, sincer și transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfectă, așa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie față de publicul meu pe care nu l-am mințit niciodată. Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile!

Aceste încercări și-au pus amprenta asupra noastră și, deși am încercat și luptat pentru familia mea, am ajuns în punctul în care între noi lucrurile nu mai funcționează ca și cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu știu dacă pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun rămâne acela de a o crește frumos pe Isabela! Cu aportul amândurora din toate punctele de vedere. Când părinții mei au divorțat, tata a decis să întrerupă orice fel de comunicare și legătură cu mama , lucru care mi-a cauzat o suferință și o traumă de nedescris”, a scris Oana Roman pe un site de socializare.