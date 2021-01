Oana Roman și Pepe au petrecut împreună sărbătorile de iarnă: ”Am o a doua familie”

Oana Roman și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de Pepe.

Recent, Oana Roman și-a șocat fanii cu un anunț surprinzător. După șase ani de relație, Marius Elisei și Oana Roman au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi s-au despărțit chiar înainte de Crăciun.

Deși nu trece printr-o perioadă destul de bună, vedeta a susținut într-o emisiune de televiziune că este bucuroasă de faptul că și-a dat seama cine îi este prieten cu adevărat.Oana Roman și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de Pepe.

„Norocul meu pe lumea asta este că eu nu sunt singură. Nu sunt singură pe lume deloc și de sărbătorile astea am înțeles încă o dată cât de important este să ai oameni în jurul tău, care să te iubească, care să fie lângă tine, care să te primească, care să facă zid în jurul tău, să te susțină și să te facă să te simți protejat și în siguranță. Este foarte, foarte important.”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman susține că Pepe i-a fost alături în cele mai grele clipe

Oana Roman l-a numit pe celebru artist „fratele pentru care s-a rugat la Dumnezeu”. Totodată, aceasta a dezvăluit că Pepe a susținut-o necondiționat. Vedeta a mărturisit că de Crăciun a fost alături de cele mai importante persoane din viața sa.

„Pe lângă mama și Iza și tata, care chiar dacă nu ne-am văzut, m-a sunat și am vorbit cu el, după ei, eu am o a doua familie după cum bine știți și această a doua familie, de sărbătorile astea mi-a arătat tot ce trebuia. Adică au fost acolo lângă mine, am fost cu ei de Crăciun. Iza și cu fetele, cu Maria și cu Rosa, au făcut spectacol, au cântat, au aplaudat, am fost în familie cu toții și a fost absolut minunat. Sunt 20 de ani de când ei sunt ca și familia mea, iar Pepe este fratele pe care eu mi l-am dorit și pentru care m-am rugat la Dumnezeu”, a mai adăugat Oana Roman.

