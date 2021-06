Oana Zăvoranu, declarații incendiare despre relația cu Mihai Bendeac. Ce a avut de spus frumoasa brunetă despre actor?

Diva a povestit că relația pe care o are cu actorul este una de "love-hate". [Sursa foto: Captură Instagram] 20:22, iun 26, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Frumoasa brunetă, în vârstă de 48 de ani, a luat la "purificat" mai multe vedete din lumea mondenă pe canalul ei de Youtube.

Când a ajuns la actorul Mihai Bendeac , Oana, sinceră din fire, a făcut o mulțime de dezvăluiri despre relația cu acesta.

Citeste si: Oana Zăvoranu a trecut prin trei avorturi! Motivul pentru care nu a păstrat copilul cu Pepe

"Îmi este simpatic, dar există și momente când îmi vine să îi dau numai pumni în cap"

Oana Zăvoranu este cunoscută pentru sinceritatea debordantă de care dă dovadă, în general. Astfel, făcând un vlog, vedeta a ținut să vorbească, pe lângă alte subiecte, și despre Mihai Bendeac, cu care, se pare, a avut un fel de interacțiune în trecut.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Diva a povestit că relația pe care o are cu actorul este una de "love-hate" (n.r. dragoste-ură) și că se aseamănă în câteva privințe cu acesta: "Am așa o relație de love-hate, e cu năbădăi, cu Bendeac. Este un personaj mișto, el e personaj, dar și joacă foarte bine. El și atunci când vrea să pară că nu joacă, el joacă. Nu are toate țiglele pe casă, ca și mine, nu are doar o păsărică, are un stol, ca și mine. Din când în când îl urmăream și mă zăpăcea cu pozele alea din lift… ăsta are un fetiș cu liftul.", a povestit Oana pentru urmăritori.

Citeste si: Oana Zăvoranu, dezvăluiri bombă despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă: „Nu am crezut niciodată în...”

Totuși, vedeta a recunoscut că Mihai Bendeac are multe părți care sunt de lăudat, în ceea ce privește munca lui: "După părerea mea ăsta e foarte talentat, pute de talent, am spus mereu, oamenilor talentați tinzi să le ierți multe.” , a precizat ea în filmare.

Frumoasa brunetă, în vârstă de 48 de ani, a luat la "purificat" mai multe vedete din lumea mondenă pe canalul ei de Youtube.[Sursa foto: Captură Instagram]

Oana Zăvoranu a dezvăluit că în urmă cu mulți ani între ea și Mihai Bendeac a existat o apropiere

Tot în același videoclip, Oana Zăvoranu a menționat că între ea și actor a existat o apropiere, dar care nu s-a concretizat în ceva până la final. Puțin amuzată, ea a povestit câteva amănunte legate de acea interacțiune: "De aia te iubesc, ești cealapa, dar ești cealapa mișto. Eu cred că tu încă ești cu ochii pe mine și mă vrei la așternut. Noi am avut niște discuții mai personale. Ne-am pupat? Am apucat să ne pupăm? Nu cred că ne-am pupat, e și dubios așa că… nu cred că ne-am pupat. A vrut să ne întâlnim acasă la el, mă rog. Vă dați seama ce ieșea dintr-un date cu mine și Bendeac? Că ne-am fi bătut… Nu ne-am pupat", a încheiat vedeta.