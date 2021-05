Oana Zăvoranu, dezvăluiri bombă despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă: „Nu am crezut niciodată în...”

In articol:

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai sincere vedete din showbiz-ul românesc. Celebra brunetă a spus întotdeuna franc ceea ce a gândit. Vedeta a fost căsătorită cu Pepe aprocimativ cinci ani de zile. Cei doi au divorțat cu scandal în anul 2011. Invitată în cadrul podcast-ului prezentat de Cătălin Măruță, bruneta a vorbit despre căsnicia fostului soț.

Ea susține că Pepe nu a suferit după divorț, motiv pentru care și-a găsit într-un timp atât de scurt pe altcineva.

„Pe mine m-a pus o țară întreagă că l-am părăsit pe Pepe, că ulterior i-am frânt inima, cânta pe peste tot, era nenorocire. Ok! Câte luni au trecut până când s-a căsătorit el? Vreo 8-9 luni. Bă, dar nu, adică, niciun doliu așa nu purtăm? Eu eram infidela, aruncam cu ouă! El nu a plâns, șase luni a fost pe la televizor, a suferit în el. Cât timp a trecut până când și-a pus el pirostriile? Eu eram infidela! În timpul ăsta nu a stat degeaba. Nu că și-a făcut o relație, dar s-a și însurat. Doliul se poartă un an!”, a declarat Oana Zăvoranu în cadrul unui podcast.

Oana Zăvoranu, adevărul despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă: „Făcută la ambiție”

Oana Zăvoranu a mărturisit că nu i-a picta bine că îl vadă pe fostul ei soț cum își reface viața într-un timp atât de scurt. Cu toate acestea, bruneta a declarat că nu a suferit în urma divorțului, ci a fost mai mult „ofticată”.

„Nu m-a durut, cât m-a iritat (n.r. căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă), pentru că am simțit că este făcută la ambiție. Nu am crezut niciodată în această căsnicie, îmi pare rău. Niciodată! Mai auzeam și eu una alta, plânsete, alea, alea. Mai sună lumea, Bucureștiul ăsta este mic! Mai dă dedicații, mai alea, alea. În momentul în care se întâmplă ceva fără să ai vreo vină și nu te mai iubesc, la mine nu e să mai încercăm. Scandalul și tot ce s-a întâmplat cu el a fost pentru că am fost ațâțată. Nu am suferit deloc, eu am fost ofticoasă. L-am iubit și s-a terminat. Mai departe a fost oftică”, a adăugat actrița.