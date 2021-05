Oana Zăvoranu a trecut prin trei avorturi! Motivul pentru care nu a păstrat copilul cu Pepe

In articol:

Oana Zăvoranu, așa cum rar a mai fost văzută! Vedeta a fost invitată în cadrul podcast-ului prezentat de Cătălin Măruță, unde a făcut dezvăluiri sincere despre viața ei. Celebra actriță a mărturisit că cel mai mare regret al ei este că nu a făcut un copil atunci când avea vârsta de 20 de ani.

„Poate la 20 de ani, că n-am făcut un băiat. Eu am în mintea mea imaginea aia că băiatul merge cu mama și mama e toată într-o fiță, se ține bine și colegii din liceu, care spun „Mamă, ce bunăciune e aia!”. Mi-a plăcut legătura asta între mamă și băiat, cum este între tată și fată. M-ai întrebat dacă regret ceva, regret că n-am un băiat de 28 de ani aproape.

Mi-aș fi dorit să am un frate mai mare care să îi smardoiască pe toți. Copilul trebuie să știe de respect, dar părintele trebuie să fie cel mai bun prieten. Sunt convinsă că meseria de părinte este cea mai grea. Eu m-aș fi văzut o mamă cool. Mi-ar fi plăcut să îmi zică Oana”, a declarat Oana Zăvoranu.

Bruneta a mărturisit că se vede mamă, însă îi este frică de perioada de sarcină. Oana Zăvoranu se teme de modul în care i se va schimba corpul în urma nașterii.

„Mă văd mamă, dar îți spun o chestie. Mi-e frică de perioada de gravidenie. Am văzut foarte multe gravide urâte. Știu că o să mă înjure acum. Când e nasul jumătate cât fața, să rețină apă... Dacă le întrebi pe ele, nu o să zică că e bine. Eu cred că în momentul ăla mă voi ascunde”, a adăugat vedeta.

Oana Zăvoranu și Pepe

Oana Zăvoranu, dezvăluiri sincere din trecutul său! De ce nu a devenit mamă până acum

Oana Zăvoranu a mărturisit că a făcut trei întreruperi de sarcină, deoarece a simțit că nu a găsit bărbatul potrivit care să devină tatăl copilului ei.

„Da, de trei ori. Am făcut întrerupere de sarcină pentru că nu am simțit. A fost o dată sau de două ori a fost înainte( n. red. de căsnicia cu Pepe) și o dată era cu el, da. Nu am simțit niciodată să fac pausl ăsta cu niciun bărbat care s-a aflat în momentul ăla, la vremea respectivă în viața mea. Pentur o femeie, din punctul meu de vedere, contează foarte mult bărbatul cu care faci. Un copil este binevenit, dar parcă e făcut cu ăla cu care simți, de multe ori îl iubești pe copil pentru că vezi în copil bărbatul ăla”, a declarat Oana Zăvoranu.