In articol:

Oana Zăvoranu a explicat deja că știe despre cine este vorba, bărbatul din spatele anunțurilor ce o înfîțișează ca fiind escortă ar fi domiciliat în Anglia, iar bruneta anunță ca îl va aduce în fața instanței.

„Vă rog pe toți cei care cunoașteți amănunte despre cum se fac fraudulos aceste anunțuri mizerabile și false de „dame de companie și consumație”, doar în scopul câștigurilor împuțite și a folosirii frauduloase, fără vreun drept sau acord, a imaginii unei vedete sau persoane publice în scopuri pecuniare, să îmi scrieți ce este de făcut și să raportați în masă acest site b…t și ordinar…

Am înțeles că este undeva prin Anglia ăsta care are mare tupeu… cu ocazia asta o să îmi plătească și niște daune intelectuale și morale, că dacă l-a mâncat în c.. ca pe maimuță… trebuie scărpinat prostul!

Cretinii dracu’… și mă mai mir de ce îmi sună telefoanele noaptea ca la gară. Mulțumesc celor ce mă vor ajuta, ANTICIPAT”, le-a explicat Oana Zăvoranu pe contul său de socializare, iar postarea a devenit virală.

Motivele de fericire ale Oanei Zăvoranu

Oana Zavoranu si Alex Ashraf formeaza un cuplu nonconformist, dar frumos si solid. Tanarul palestinian a cucerit-o pe vedeta tv cu insistenta lui, dar si gratie corectitudinii de care a dat dovada in relatia cu partenera.

Aceștia s-au căsătorit în secret, pe data de 9 septembrie 2017, lucru despre care celebra brunetă a declarat: ”Am zis hai să o facem şi pe asta, de ce nu? Eu m-am gândit să fiu sub acoperire, m-am îmbrăcat într-o rochie roşie cu un decolteu adânc de preotul nu-şi putea dezlipii ochii de pe bustul meu. A avut loc într-o biserică superbă, nu ştiu dacă am intrat într-o biserică atât de frumoasă"

Barbatul a fost alaturi de Oana si in momente fericite, dar si cand aceasta a trecut prin perioade delicate cand a simtit nevoia unui sprijin.

Alex este langa actrita atat acasa cat si in business-urile pe care vedeta le dezvolta. In urma cu ceva timp, protagonista noastra a povestit ca nu a intalnit un om mai perseverent decat sotul ei.