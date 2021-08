Oana Zăvoranu și soțul ei se pregătesc să aibă un copil. "Vreau să fiu mamă"

Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf [Sursa foto: Instagram] 11:53, aug 20, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Vedeta a dezvăluit că își dorește foarte mult un copil și deja s-a gândit la ce sex va avea bebelușul. Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au o căsnicie minunată și se gândesc să își mărească familia în curând.

Cei doi își doresc enorm să devină părinți, însă bruneta a mărturisit că nu va rămâne însărcinată, ci va apela la o mamă-surogat.

Oana Zăvoranu, pregătită să devină mamă

După ce recent au apărut numeroase zvonuri că Oana ar fi însărcinată, în urma unei fotografii postate de aceasta pe rețelele de socializare, actrița a dat cărțile pe față și a povestit ce i-a făcut pe oameni, de fapt, să creadă că ar putea aștepta primul copil: "Am ştiut foarte repede că lumea va spune că sunt gravidă. Am făcut fotografiile cu vântul din spate, iar rochia albă pe care o purtam, din cauza nebunului de vânt, era toată umflată pe mine. Lumea mă ştie, aşa că varianta de a mă fi îngrăşat peste noapte nu prea era de actualitate. Nu rămăsese decât cea legată de o eventuală sarcină. I-am şi zis unei bune prietene care era cu mine atunci că lumea exact asta va spune. Şi s-a dovedit că am avut gura aurită!", a declarat Oana Zăvoranu pentru Playtech.ro.

Totuși, frumoasa brunetă a mărturisit că există și un sâmbure de adevăr în această poveste, căci ea și soțul ei au decis să devină părinți și vor începe demersurile la toamnă pentru căutarea unei mame-surogat în

Kiev:, a mai adăugat diva, pentru sursa amintită.

Ce își dorește Oana Zăvoranu, fetiță sau băiat?

Oana Zăvoranu a dezvăluit că vrea să apeleze la ajutorul unei mame-surogat pentru că nu se vede în ipostaza de femeie însărcinată și nu ar face față situației timp de nouă luni de zile: "Vreau să fiu mamă. Recunosc, nu sunt făcută să ţin un copil în burtă nouă luni, să am tot felul de stări, să merg la toaletă din zece în zece minute fiindcă cineva apasă pe vezica mea, să am degetele umflate sau mai ştiu eu ce altceva, dar vreau să fiu mamă!".

Mai mult, soția lui Alex Ashraf s-a gândit deja la ce sex o să aibă micuțul și spune că își dorește foarte mult un băiețel, pentru a îndeplini rolul de soacră mare, atunci când acesta va crește: "Trebuie să fie băiat. Băiatul lui mă-sa! Realizaţi ce fel de soacră mare voi fi peste ani, când le voi fugări pe toate hoţocârlele şi specimenele din jurul băiatului meu?", a încheiat Oana Zăvoranu, pentru sursa citată.