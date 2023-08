Olguța Berbec, implicată din nou într-un scandal folcloric. Cine și ce acuzații dure îi aduce vedetei, după un eveniment public, în care s-ar fi investit zeci de mii de euro? ”Nu s-au emis facturi”

In articol:

După scandalul avut cu Niculina Stoican, când au ajuns în instanță într-un proces ce vizează drepturile de autor, acum numele Olguței Berbec este iar implicat în tensiuni ce țin de lumea folclorului românesc.

O colegă de breaslă îi aduce acuzații grave cântăreței, totul pornind de la o horă ce a avut loc în localitatea din care fac parte amândouă.

Este vorba despre Liliana Buncianu care spune public că Olguța Berbec i-ar fi interzis categoric să pună piciorul pe scena din Mărășești, acolo unde s-a organizat pentru comunitatea locală un mic eveniment folcloric.

Citește și: Cum au reacționat cubanezii atunci când au auzit-o pe Olguța Berbec cântând?! Artista povestește tot: "A fost un schimb frumos"| EXCLUSIV

Olguța Berbec și Liliana Buncianu au ajuns la cuțite

Totul ar fi pornit, spune ea, de la banii investiți pentru desfășurarea evenimentului. Iar asta a avut la bază, povestește cântăreața, faptul că soția lui Novac a venit cu bani de acasă pentru buna desfășurarea a horei din sat.

Însă situația a degenerat și, în cele din urmă, Liliana Buncianu consideră că orgoliile și alte leziuni sufletești au făcut ca din partea Olguței Berbec să primească interzis pentru a urca pe scenă.

”Soțul meu este consilier local la Baia de Aramă, știind de la el că s-au alocat 10 mii de la el pentru acest eveniment, unde este locul meu natal, am întrebat cum se organizează și cum se cheltuiesc acei bani, eu fiind invitată să cânt gratis. Pe Olguța Berbec și pe domnul primar i-am întrebat, nu mi-au răspuns. Am fost sunată cu o zi înainte să-mi spună că sunt o tipă imprevizibilă și că pot să zic pe scenă despre bani. Exact Olguța mi-a spus, nu mai am ce să mai caut la acel eveniment, că este al ei, ea a promovat Mărășeștiul, eu sunt no name, nu am ce să caut acolo! Ea a susținut că vine cu o contribuție de 10 mii de euro la acest eveniment! Și am întrebat pe ce, din moment ce scena este a primăriei, locația e privată, a zis că pe lumini. Iar luminile au fost montate tot de primăria orașului. A zis că e problema ei asta, că ea vine cu 10 mii euro, că nimeni nu poate să mai discute de bani că ea știe exact cum se organizează acest eveniment.”, a declarat Liliana Buncianu, conform Star Popular.

Ba mai mult decât atât, Liliana Buncianu a avut ceva de spus și la adresa primarului, care, după cum menționează ea, nu a avut nimic de comentat în scandalul dintre ea și Olguța Berbec.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Olguța Berbec le închide gura oamenilor care comentează răutăcios la adresa ei! Cum reacționează interpreta de muzică populară când este provocată: "Vă dați seama că eu pot să șterg sau să blochez"| EXCLUSIV

Lucru care a deranjat-o teribil, căci își dorea ca omul politic să medieze situația și oamenii să se bucure de talentul amândurora, căci este locul din care au pornit atât ea, cât și nașa Vlăduței Lupău.

”Mi-ar fi plăcut ca domnul primar să medieze acest conflict și să mă invite să cânt, pentru că sunt născută și crescută în Mărășești, nu vreau locul nimănui și eram invitată fără nicio remunerație. Dar domnul primar a jucat exact cum i s-a cântat. Probabil sunt alte probleme, nici nu cred că au pornit discuțiile de la bani. Probabil sunt alte leziuni sufletești, probabil nu se voia să fiu acolo, la cântat cu ea, Mici frustrări. Eu am stat în locul meu, nu am deranjat pe nimeni niciodată. Chiar și fratele Olguței este consilier local acolo. Nu vreau să cred că banii au fost motivul, s-a dorit ca eu să nu pun mâna pe microfon, deranja acest lucru”, a mai spus cântăreața.

De cealaltă parte, însă, contactată de aceeași sursă menționată anterior, Olguța Berbec nu a dorit să vorbească despre sumele de bani menționate de colega sa.

Ea spune că nu poate răspunde pentru cheltuielile primăriei locale, mai ales că nici nu s-au plătit încă cele necesare.

Recunoaște, însă, că da, ea și familia ei au adus bani de acasă pentru buna desfășurare a evenimentului care a adus-o în plin scandal.

Olguța Berbec, implicată din nou într-un scandal folcloric [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cătălin Bordea, despre infidelitatea în cuplu. Ce mesaj a transmis comediantul- radioimpuls.ro

Citește și: Olguța Berbec, acuzată de o urmăritoare că face reclamă produselor pentru bani. Artista nu a ezitat să-i răspundă: „Să știți că eu și cânt pe bani”

De asemenea, cântăreața de muzică populară declară că, de fapt, neînțelegerile cu cea care îi este colegă de breaslă ar fi pornit, nu de la bani, ci de la tensiunile politice ce țin de soțul Lilianei.

Un discurs politic ce se voia a se ține în cadrul evenimentului a fost, spune Olguța Berbec, mărul discordiei, dar menționează că, chiar și așa, ea nu i-a interzis colegei să urce pe scenă, ci doar să nu strice atmosfera celor prezenți.

”Eu nu pot să răspund pentru banii de la primărie, banii nici măcar nu au plecat din primărie, nu s-au emis încă facturi. Atunci o să vedeți că trebuiesc achitate formația din Timișoara, strict acolo s-au dus banii. Alte cheltuieli, nu foarte mari, au fost achitate de mine și de soțul meu. Puteți întreba pe oricine din această localitate de câte ori și familia mea am făcut astfel de gesturi pentru comunitate. Noi am dorit să fie o horă frumoasă, a și fost. Implicarea mea a deranjat pe interpreta despre care vorbeați, și pe soțul acesteia, care are o altă culoare politică și își dorește să devină primar. Și-a mai dorit, dar nu a reușit să câștige. Acum, probabil, intenționa să aibă ceva discursuri politice la horă, eu i-am spus că nu este posibil lucrul ăsta și m-a amenințat că vine acolo să cânte, o să spună și o să facă… În acel moment i-am spus: vii să cânți când și cât vrei, dar nu ținem discursuri politice și nu stricăm dispoziția oamenilor cu răutăți! Evident, a extras din context, s-a victimizat în rețelele de socializare. Nimeni nu a oprit-o să cânte!”, a declarat și Olguța Berbec.

În tot acest scandal, în cele din urmă, s-a implicat și primarul în cauză. Omul politic spune că nu a vrut să intervină între cele două artiste din dezinteres.

A vorbit și despre banii cheltuiți, menționând ajutorul primit de la Olguța Berbec și Remus Novac, despre care spune că nu crede că ar fi interzis nimănui să urce pe scenă și să bucure comunitatea cu un cântec tradițional.

”9 mii de lei pentru formația de la Timișoara, și o mie de lei pentru domnul Nicu Novac, care a solicitat suma de 500 euro. Echivalentul celor o mie de roni vor fi dați de către această societate de la Timișoara, eu și viceprimarul am mai pus 500 lei, iar restul de 200 euro am văzut că i-a pus Olguța și Remus Novac. Eu, cu o zi înainte, am sunat-o pe doamna Liliana Buncianu s-o întreb la ce ora vrea să cânte. După care, m-a sunat și mi-a zis ca au avut loc niște schimburi de replici, care nu m-au interesat, nu este treaba mea, și mi-a zis că nu mai vine că i-ar fi impus Olguța. Eu nu cred că Olguța impune cuiva să vină sau să nu vină să cânte. Să nu uităm un lucru, Olguța Berbec și Remus Novac sunt un nume iar eu, ca primar, și comunitatea suntem mândri că ea locuiește în satul natal.”, a fost și replica venită din partea primarul Tudorescu Ionuț.