Olimpia Melinte și Vali Vijelie vor juca împreună într-un nou film, iar artista a dat totul din casă! Cum s-a descurcat celebrul cântăreț pe platourile de filmare: „Avea niște emoții îngrozitoare”

Olimpia Melinte este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. De-a lungul timpului, artista a reușit să-și construiască o carieră de succes în actorie. Numele său a apărut pe scena marilor teatre, dar și în numeroase producții cinematografice.

Fără îndoială, se poate lăuda cu un parcurs profesional demn de invidiat, însă a muncit foarte mult pentru a ajunge în acest punct al vieții sale.

Fanii săi o vor putea vedea într-un nou film, acolo unde va juca rolul unei polițiste. Ba mai mult decât atât, șeful artistei în cadrul producției va fi nimeni altul decât Vali Vijelie. Vedeta a vorbit despre cum a fost experiența de a juca alături de artist, dar și cât de bine și-a intrat în rol Vali Vijelie.

Olimpia Melinte și Vali Vijelie joacă împreună într-un nou film

Despre Olimpia Melinte toți știu că este o actriță de succes, extrem de apreciată în rândul telespectatorilor. Artista va juca rolul unei polițiste într-o nouă producție cinematografică, însă surpriza vine abia mai târziu și asta pentru că șeful ei va fi chiar Vali Vijelie.

Artista recunoaște că îndrăgitul interpret a avut emoții la început, mai ales că nu se cunoșteau până atunci. Cu toate acestea, s-au ajutat și încurajat reciproc pentru ca totul să iasă ca la carte.

Ulterior, Vali Vijelie s-a obișnuit cu filmările și cu viața pe set. Ba mai mult decât atât, Olimpia Melinte mărturisește că s-au distrat pe cinste, iar în tot acest timp au avut parte de o atmosferă prietenoasă și extrem de frumoasă. Bineînțeles că nu au lipsit nici piesele cântărețului.

„Am și eu un șef. Păi orice naș își are nașul. Vali Vijelie a fost șeful meu. A fost foarte haios pentru că Vali avea niște emoții îngrozitoare. Eu l-am descoperit acolo. Nu ne mai intersectaserăm niciodată și l-am cunoscut la machiaj, în rulota de machiaj. Era foarte jovial, foarte drăguț, povestea despre copii, despre familie.

Am intrat în tot felul de discuții de genul ăsta. Când am ajuns pe set avea cu totul un alt vibe. Era pus la birou, tot emoționat. Am lucrat cu el și cred că ne-am dat unul altuia încredere și i-am explicat cumva că este în regulă dacă greșim, că mai tragem o dată, stăm aici până ne iese cum trebuie. Dar nu a fost nevoie pentru că s-a relaxat imediat.(...)

Ne cânta. Chiar țin minte că în ultima seară de filmare, am ajuns puțin mai târziu și a fost foarte drăguț că i-am prins pe ei toți în pauză și Vali începuse să cânte ceva. Era o atmosferă foarte frumoasă așa de Bucureștiul Vechi cumva.”, a mărturisit Olimpia Melinte pentru Ego.ro.

Olimpia Melinte și Vali Vijelie vor juca împreună într-un nou film [Sursa foto: Facebook]