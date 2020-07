In articol:

”Nu știți dacă veți putea menține distanța socială”, a spus Bowser (D).

John Falcicchio, șeful principalului personal al primarului, a declarat că poliția din DC va fi împuternicită să amendeze persoanele care nu poartă mască, deși orașul se așteaptă ca astfel de amenzi să fie limitate.

Pe măsură ce numărul de inefecții ale orașului crește, directorul Sănătății, LaQuandra Nesbitt, a declarat miercuri că o proporție din ce în ce mai mare din infecțiile diagnosticate recent implică tineri.

Începând cu 1 iulie, 66% dintre cazuri sunt persoane sub 40 de ani, comparativ cu 41% înainte de iulie. Procentul pacienților spitalizați sub 40 de ani a crescut de la 16% la 29%. Nesbitt a spus că cazurile includ o proporție din ce în ce mai mare de copii sub 14 ani.

În interviuri cu persoane care s-au dovedit pozitive, ea a spus: „Am observat anumite comportamente care nu credem că sunt esențiale. Unii oameni călătoresc în zonele cele mai afectate ”, menționând că și vacanțele în grup au fost un factor.

Înainte de a-și publica miercuri mesajul, Bowser a spus că va solicita oamenilor să poarte măști în orice moment în aer liber, mai puțin în timpul „exercițiilor viguroase”. Chiar plimbatul unui câine sau așteptarea unui autobuz ar necesita o mască, a spus ea.

„Persoanele care își părăsesc reședința vor purta o mască atunci când este posibil să intre în contact cu o altă persoană, cum ar fi, la o distanță de șase metri de o altă persoană, pentru puțin mai mult timp.”

Mai mulți membri ai Consiliului DC au lăudat mandatul care propune purtarea de mască în timpul unui apel miercuri. De asemenea, au existat întrebări dacă orașul ar trebui să facă mai mult pentru a combate răspândirea în creștere a virusului, cum ar fi interzicerea meselor de restaurant aflate în interioar sau impunerea carantinei pentru persoanele care au vizitat anumite zone.