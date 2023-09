„Orice ar spune lumea” Marina Voica, relație controversată cu un bărbat mai tânăr! Ea are acum 87 de ani, iar el 65 și s-au reîntâlnit după ani întregi de la despărțire

In articol:

În anul 1984, relația dintre Marina Voica și Laurențiu Cazan era subiect de interes pentru toată lumea, dat fiind faptul că între cei doi exista o diferență mare de vârstă, respectiv 22 de ani.

Povestea de dragoste a celor doi artiști a început pe vremea când femeia avea 47 de ani, iar partenerul ei de la vremea aceea 25 de ani.

Cei doi nu au dat curs gurilor rele și și-au trăit relația amoroasă, indiferent de bârfele din jur, dar povestea lor de dragoste s-a terminat după doar 3 ani, rămânând însă în relații bune.

De curând, Marina Voica a fost extrem de sinceră și a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Laurențiu Cazan, spunând că au existat sentimente puternice de ambele părți.

„Orice ar spune lumea, Laurențiu m-a iubit. Altfel, aș fi simțit și nu m-aș fi combinat cu un bărbat atât de tânăr. Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special, în care muzica ne lega și mai tare. Am cântat mult timp împreună. Pentru mine, Laurențiu este un geniu muzical”, declara Marina Voica, în urmă cu ceva timp, într-un interviu.

Marina Voica și Laurențiu Cazan s-au reîntâlnit după mulți ani

Viața i-a adus din nou împreună pe cei doi artiști, după mai bine de 20 de ani în care nu s-au văzut, chiar vara aceasta, în cadrul unui eveniment muzical, iar Laurențiu Cazan i-a propus fostei iubite să facă un duet.

Momentul celor doi a fost unul spontan și Laurențiu s-a bucurat de faptul că a putut cânta alături de Marina Voica, deși este conștient de faptul că mulți i-au privit doar din prisma poveștii de dragoste pe care au avut-o în trecut, ci nu

ca pe doi artiști care au dorit să încânte publicul cu prestația lor.

„Am cântat împreună cu Marina două piese, a fost și ea, recent, la Moroeni, am acompaniat-o la chitară, a interpretat două piese spaniole. Fiecare a avut treaba lui acolo, în concert, eu am fost doar o singură zi. Oamenii nu au înțeles partea artistică, mulți rămân ancorați doar în zona romantică. Am cântat cu Marina, noi am rămas prieteni buni. O colaborare artistică nu înseamnă o poveste de dragoste, eu m-am dus pe scenă cu arta. A fost o întâlnire pur artistică, nu ne-am mai văzut de 20 de ani. De fapt, nu a fost o colaborare, ci o chestie spontană. Nu m-am gândit să cânt cu ea, a fost o întâmplare. Am întrebat-o, a ieșit extraordinar, o chestie de spontaneitate', a povestit Laurențiu Cazan.

Ce spune artistul despre fosta parteneră de viață

Deși s-au despărțit după 3 ani de relație, chiar și după separare, cei doi au continuat să-și poarte respect unul altuia și să vorbească foarte frumos unul despre altul. Așa s-a întâmplat și de curând, atunci când Laurențiu Cazan a făcut o serie de declarații despre cea care i-a fost parteneră.

„Marina arată foarte bine, dar să avem respect pentru un om care are o vârstă, nu vorbim acum despre iubiri, la vârsta asta. Pe Marina Voica o iubesc acum doar ca om, ca artistă. Nu am voie să o iubesc că alții se și gândesc la lucruri mondene? Nici eu și nici ea nu mai avem 20 de ani. Să avem respect! Cum ar putea exista alternative, că n-am fi rămas prieteni? Știu că s-a operat la inimă, știu că recent și-a lansat o carte. Mulți mă întreabă doar despre relația noastră amoroasă, ce am trăit, dar nu mulți știu că pe noi ne-a legat foarte mult și muzica, că aveam această pasiune comună', a mai spus Laurențiu Cazan.

