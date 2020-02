Ozana Barabancea este o apariţie spectaculoasă de fiecare dată, mai ales pentru cei care ştiu despre lupta pe care a dus-o vedeta cu kilogramele în plus. Are mereu grijă să arate impecabil și nu mai poartă ținute largi, care să-i ascundă trupul. Cu toate acestea, vedeta nu are încă un iubit. Spre surprinderea tuturor, a declarat chiar ea că nu-și dorește un bărbat în viața ei.

„Nu, exclus. Copiii şi-ar dori foarte mult, ei mi-au spus tot timpul… Trebuie să îmi mai doresc şi eu, asta e ideea. Mi-e foarte bine aşa cum e. (…) Dacă n-a fost să fie… Eu sunt foarte bine aşa cum sunt”, a spus Ozana Barabancea în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Ozana Barabancea, decizie radicală după ce a slăbit 60 de kilograme

Ozana Barabancea este o apariţie spectaculoasă de fiecare dată, mai ales pentru cei care ştiu despre lupta pe care a dus-o vedeta cu kilogramele în plus. După ce şi-a făcut o operaţie de micşorare a stomacului vedeta a reuşit să scape de 60 de kilograme şi arată mai bine decât spera în urmă cu ceva ani, însă are de gând să ajungă din nou pe mâna chirurgilor, de această dată pentru intervenţii estetice.

Şi pentru că este hotărâtă să-şi păstreze silueta şi să arate din ce în ce mai bine, Ozana Barabancea s-a înscris la cursuri de nutriţie.

„Arăt bine, ştiu! Am slăbit armonios. Dar simt că mai am unele lucruri de pus la punct. Şi anume cum să mănânc corect, astfel încât să păstrez ceea ce am obţinut. A trecut peste un an de la operaţie şi vreau să am noţiuni clare despre combinarea alimentelor. Ştiu că bariatricii au reguli stricte de alimentaţie şi un curs de tehnician nutriţionist e util. Voi învăţa cele mai sănătoase combinaţii pentru a mă hrăni. Pentru mine, o bariatrică, hrana este o prioritate”, a declarat Ozana Barabancea conform Click, în urmă cu ceva timp.