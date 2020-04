S-a sinucis după ce și-a pierdut locul de muncă

Roderick Bliss IV era un bărbat în vârstă de 38 de ani din Pensylvania. După ce a fost dat afară de la locul de muncă, din cauza situației de criză generată de pandemia de coronavirus, bărbatul nu a reușit să facă față și a recurs la un gest extrem.

Nu înainte, însă, de a se răzbuna și pe iubita lui, pe care a încercat să o omoare, împușcând-o în spate. Ulterior, bărbatul s-a împușcat și el.

Citeste si: 72 de cadre medicale de la Spitalul „Sfântul Ioan” din București au fost trimise la izolare, după ce o pacientă a fost testată pozitiv pentru coronavirus

Citeste si: Un medic de la spitalul din Deva își strigă disperarea: „Virusul s-a răspândit peste tot. E ceva de groază. Suntem speriați”

Autoritățile au răspuns luni la un apel de pe strada 54 Nord 17 din Wilson Borough. Victima era o femeie în vârstă de 43 de ani, care le-a spus polițiștilor că a fost împușcată de iubitul ei și sângerează de mai mult timp.

În momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, aceștia l-au văzut pe Bliss fără răspuns, cu un pistol lângă corpul său.

Femeia a supraviețuit tentativei de omor, dar a fost găsită în stare destul de gravă, cu o plagă la spate. Ea le-a spus polițiștilor că în urmă cu doar câteva zile, iubitul ei devenise din ce în ce mai supărat din cauza pandemiei care a lovit întreaga planetă, iar asta pentru că și-a pierdut locul de muncă și era disperat că nu va mai avea din ce trăi.

Aceasta și-a mai amintit și cum, cu câteva minute înainte de tragicul eveniment, iubitul ei a coborât în subsol și s-a întors afară cu pistolul. Ea le-a spus ofițerilor că Bliss i-a spus: „Am vorbit deja cu Dumnezeu și trebuie să fac asta”.

A încercat să își omoare și iubita

Victima a fost transportată de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. În prezent, femeia se află în unitatea de terapie intensive, iar medicii spun că o să supraviețuiască.

Un bărbat care lucrează în apropierea casei în care s-a întâmplat incidentul a spus că a sunat la poliție după ce a auzit împușcăturile.

„Am auzit patru împușcături, așa că am fugit. Am sunat la poliție, am alergat pe marginea dealului și am strigat după ajutor ”.