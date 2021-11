Parcă a știut când îi va veni sfârșitul! Petrică Mîțu Stoian cânta din suflet: ”Doamne, mâine dacă mor, eu la nimeni nu-s dator”

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook] 08:29, nov 8, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a murit fără să-și ia ADIO de la persoanele dragi, cei care l-au iubit o viață întreagă. Celebrul interpret de muzică populară s-a stins din viață, sâmbătă, pe patul de spital, în urma unor complicații post-covid. Solistul din Mehedinți a lăsat în urmă numai durere și suferință odată cu moartea lui, însă și voie bună prin muzica pe care a cântat-o de-a lungul anilor.

Mîțu Stoian simțea că într-o zi îi va veni sfârșitul, așa că a lansat o melodie foarte emționantă: ”Doamne, mâine dacă mor”, care a răsunat pe buzele tuturor.

Citeste si: Ce scrie pe mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Mesajul ales de artist este CUTREMURĂTOR: "Săptămâna trecută a fost la cimitir"

Acum, la câțiva ani distanță, piesa respectivă îi întristează pe toți, căci maestrul chiar s-a stins din viață. Deja iubitorii de muzică populară au început să-i lase mesaje pline de tristețe și în secțiunea de comentarii a piesei cântate de celebrul artist.

Citeste si: Răsturnare de situaţie în scandalul morţii lui Petrică Mâţu Stoian. Alte trei persoane au avut probleme după terapia hiperbară- bzi.ro

Când va fi condus pe ultimul drum Petrică Mîțu Stoian

Steliana Sima a mărturisit că lui Petrică Mîțu Stoian a început să-i curgă instant sânge din mână, atunci când s-au văzut ultima dată. ”Eu am un semn de întrebare, după ultima noastră întâlnire. El s-a electrizat atunci când m-a atins și a început instant să îi curgă sânge din deget. Nu îmi pot explica aceasta întâmplare. Am auzit acum că totuși anticoagulantele ar fi fost într-o doza foarte mare. El era foarte uimit atunci, eu am început sa râd, dar el a rămas în starea aceea și își punea semne de întrebare”, a mai spus cântăreața.

Citeste si: Era Petrică Mîțu Stoian vaccinat anti-COVID?! Artistul a murit din cauza unor complicații grave dezvoltate în urma infecției cu coronavirus

” În Craiova va fi înmormântat, miercuri. Dar e bine să știm de la familie, că poate să intervină anumite schimbări", a spus Steliana Sima despre înmormântare.

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]