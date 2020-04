In articol:

Patriarhul Daniel are o vilă cu etaj în București în care își are adresa de domiciliu. Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a revenit în prim-plan în această perioadă, după controversatul acord încheiat între Ministerul de Interne și Biserică, prin care era permisă deplasarea populației spre biserici în noaptea de Înviere, iar polițiștii erau puși să împartă lumina.

Acest acord a fost modificat la intervenția președintelui Iohannis, stabilind acum exact contrariul, și anume că slujba religioasă va fi susținută fără credincioși, iar Sfintele Paști vor fi distribuite la domiciliu, la cerere. Astfel, Slujbele din noaptea de Înviere vor fi oficiate fără participarea credincioșilor în incinta sau în afara bisericilor Pâinea sfințită va fi distribuită la domiciliul credincioșilor de către personalul clerical și voluntari ai bisericii, vineri și sâmbătă, în intervalul orar 8-17, și în prima zi de Paște, între 6-12, la cerere. (vezi cine e preotul care și-a pus la vânzare mașina Audi Q7)

„Să fie foarte, foarte clar ce-am spus ieri și poate încă nu a ajuns foarte limpede la toată lumea, repet: cuvântul de ordine este «Stați acasă!». Este regretabil să observăm, și în viața noastră, și în viața publică, că de multe ori cele mai bune intenții creează cele mai mari complicații. Așa se pare că se întâmplă și cu un așa-zis acord încheiat între Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxă.

Probabil intențiile sunt foarte bune, dar nu s-a înțeles foarte bine ce se dorește acolo. Mulți români au înțeles că este cazul să ne relaxăm. Nu este cazul să ne relaxăm! Iar explicațiile care s-au dat au fost prea optimiste. (…)

Voi solicita premierului Orban și ministrului de Interne să revină asupra acestui acord, să găsească, dacă vor, o formulă care respectă principiul «Stați acasă!», care se încadrează perfect în solicitările din decretul care prelungește starea de urgență și care, evident, respectă toate ordonanțele militare”, a precizat președintele Iohannis. Acesta a atras atenția că, altfel, „după sărbători, vom avea înmormântări”.

Patriarhul Daniel are o vilă cu etaj în București. Este formată din două corpuri

Patriarhul Daniel, ca orice cetățean, trebuie să respecte și el regulile impuse de starea de urgență. El vine la Patriarhia din Dealul Mitropoliei în fiecare zi, iar presa a relatat că se roagă în paraclisul istoric "Sf. M. Mc. Gheorghe" din Reşedinţa Patriarhală.

Patriarhul Daniel se ascunde de ochii lumii

Seara, însă, Preafericitul Daniel se întoarce la domiciliul său din București. Acesta a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane in 2007. Pentru ca nu avea nici o locuinta in Bucuresti, Daniel a stat mai multi ani intr-o casa a Patriarhiei, pana cand s-a hotarat sa detina una personala. Dan Ilie Ciobotea pe numele sau din buletin, Preafericitul si-a facut mutatie la adresa unde locuieste sora sa, Floarea, in zona Halei Traian.

Mai mult, la 13 aprilie 2012, Ciobotea a solicitat Primariei sectorului 2 o autorizatie de construire a unei case cu parter si un etaj, la aceeasi adresa la care figureaza sora sa. Ruda Patriarhului detine o casa la strada, in timp ce Daniel si-a ridicat-o pe a sa in fundul curtii, departe de ochii lumii, spate in spate cu un imens zid de caramida. Vila cu etaj a lui Daniel este ridicata in fundul curtii, copacii ferind-o de ochii curiosilor.

Tot ce se poate observa este ca locuinta lui Daniel este de culoare verde, atat fatada, cat si acoperisul. Vila se vede mai bine de sus, datorită imaginilor de pe google maps, putându-se observa că este fomată din două corpuri, având forma literei L. Patriarhul mai are o casa, cea parinteasca, in Dobresti, judetul Timis, localitatea sa natala, pe care a renovat-o recent.