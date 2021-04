Patru polițiști italieni, snopiți în bătaie și băgați în spital de un român de 21 de ani! Dezvăluiri cutremurătoare: ”Un pachet de nervi, era greu să-l oprești”

In articol:

Cei patru oameni ai legii au fost nevoiți să intervină, marți, la un tren oprit la stația Minturno, din provincia Latin, pentru a prinde în flagrant trei români, care participau la o extorcare. Doi dintre infractorii români au reușit să fugă, însă cel de-al treilea, în vârstă de 21 de ani, i-a snopit în bătaie pe polițiști.

Bărbatul i-a bătut cu bestialitate până când i-a băgat în spital. În conflict a fost implicat și un professor, aflat și el în același tren. Cadrul didactic nu a scăpat de furia românului.

„ Ar fi trebuit să fie o operațiune a poliției ,în urma unui apel privind o extorcare. În schimb, s-a transformat într-un masacru. Există un status quo pentru cei care poartă uniforme și care au obligația de a pune în aplicare legea. Dar cum să răspunzi celor care folosesc violența împotriva ta, reprezentant al forțelor de ordine? Cu siguranță cu forță, cu forța care ne-a fost recunoscută, dar pe care nu ni se permite să o folosim, cu justificarea apărării legitime. Trebuie să mulțumim politicii și instituțiilor pentru că patru polițiști au ajuns la spital", a spus Andrea Cecchini, secretarul general al sindicatului de poliție Celere.

„ Continuarea pe această linie crește sentimentul de nesiguranță pentru cetățeni. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu profesorul care era în tren. Dacă ar fi avut pistoale taser cu electroșoc, colegii mei l-ar fi aresta imediat pe românul violent. Din păcate nu a fost cazul și, iată, avem patru răniți", a mai adăugat secretar general al sindicatului de poliție Celere, potrivit presei italiene.

Dezvăluirile cutremurătoare ale victimelor

„Sunt în formă proastă, buzele mele sunt despicate și foarte umflate, după ce am primit un pumn în față. Unul dintre colegii mei a avut ghinion el fiind lovit de cinci ori. Unul dintre cei trei băieți români era într-adevăr pregătit din punct de vedere fizic. Un pachet de nervi, era greu să-l oprești", a mărturisit Adnkronosului Emilio Maddaloni, unul dintre cei patru agenți de poliție atacați la gara Monturno, din provincia Latina.

Bărbatul a povestit cum au fost loviți de mai multe ori de către tânărul român, în vârstă de 21 de ani. „Era ora 7.30 dimineața și am intervenit la o caz de extorcare, raportat de o persoană în vârstă, dar am fost blocați de cei 3 băieți. Doi au fugit, iar al treilea a fost cel mai violent. După ce am fost loviți mai mulți de multe ori, am reușit să-l apucăm de mâini și picioare și să-l blocăm. Nu folosim tehnicile poliției americane, nu avem pistoale taser cu electroșoc sau altceva. Bineînțeles, la 57 de ani, când te confrunți cu un băiat de 21 de ani, tânăr și în formă, devine dificil", a mai spus Maddaloni.

sursa- Stiri Diaspora