Pavel Bartoș, dezvăluiri despre Dana Rogoz! Cum este actrița în spatele camerelor de filmat

Pavel Bartoș și Dana Rogoz sunt doi dintre cei mai cunoscuți actori din România. Ei au fost plecați împreună în Slovacia, unde au muncit împreună pentru un scurtmetraj. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, actorul a făcut dezvăluiri neașteptate despre colega lui de platou. Dana Rogoz a plecat în Slovacia alăruti de fiica ei, Lia, de care s-a ocupat aproape singură.

Pavel Bartoș a rămas uimit de devotamentul colegei sale.

„Ideea este că ea avea o bonă doar la cadru. Adică era o femeie în echipă care ajuta, dar în rest, doar ea făcea tot. (…) Niște actori extraordinari, sperăm ca filmul să apară în decembrie. Depinde și cum se deschid sălile. (…) Noi am dat drumul la teatru, dar jucăm cu 30%. S-ar putea să fie 50%, dar nu putem să pregătim tot de pe o zi pe alta. Îmi era dor”, a declarat Pavel Bartoș.

Dana Rogoz, alături de Lia în Slovacia!

Dana Rogoz este o profesionistă și a reușit să își împartă viața personală cu cea profesională.

În anul 2020, vedeta a adus-o pe lume pe Lia. Deoarece a primit oferta de a filma un scurtmetraj în Slovacia, celebra actriță a luat decizia de a pleca alături de fiica ei.

„De data aceasta vom sta o luna departe de baieti si cand stau si ma gandesc, proiectez, fac scenarii, realizez ca nu va fi usor. Dar o iau pas cu pas. Pe timpul filmarilor, adica efectiv cat sunt la cadru, o persoana din echipa filmului va sta cu Lia, aproape de mine.

Exact asa s-a intamplat si la filmarile dinainte de Craciun, cand ea era langa mine, intr-o rulota, ca sa o pot alapta si sa ii pot fi aproape la nevoie.

Practic, dupa fiecare dubla trasa, eu fugeam spre rulota, la Lia mea. Iar in restul timpului, am fost doar noi doua, cu pregatit mesele ei in camera hotelului, cu trezirile din noapte, cu tot”, a declarat Dana Rogoz, pentru un post de televiziune.