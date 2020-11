Pe cât e Moș Nicolae 2020? Noaptea sfântă în care cerul se deschide și Sfântul poate fi văzut la dreapta Tatălui

Moș Nicolae 2020 - Ghetuțe pline cu cadouri [Sursa foto: Shutterstock]

În dimineața zilei de 6 decembrie, copiii găsesc în ghetuțe darurile de la Moș Nicolae. În 2020, Moș Nicolae vine în ziua de sâmbătă spre duminică.

Pe cât e Moș Nicolae 2020? Copiii neascultători primesc nuielușe

An de an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii își lustruiesc ghetuțele, deoarece Moș Nicolae va veni la cei mai cuminți dintre ei pentru a le aduce daruri. Însă, copiii neascultători primesc o nuielușă, aceasta are menirea de a le aminti că trebuie să-și asculte părinții și bunicii. Se spune că Moș Nicolae se uită pe fereastră și vede dacă un copil a fost cuminte sau nu.

Legenda mai spune că Moș Nicolae dăruiește dulciuri și fructe copiilor cuminți, în timp ce aceia care nu au fost ascultători, în timpul anului care e pe cale să se termine, găsesc în ghetuțe o nuielușă.

Tradiții și superstiții Moș Nicolae 2020[Sursa foto: PixaBay]

Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfântul Nicolae

În popor, se crede depre ziua de Sfântul Nicolae că marchează începutul iernii. Se spune că, la data de 6 decembrie, moșul își scutură barba lui gri și așa începe prima ninsoare. Atunci când afară nu ninge, se crede că Moșul a întinerit și asta înseamnă că ne așteaptă o iarnă blândă.

Mai mult decât atât, din popor se spune că în noaptea sfintei sărbători, atunci când cerurile se deschid, preţ de o clipă Sfântul Nicolae poate fi văzut stând la dreapta Tatălui.

Obiceiurile de Sfântul Nicolae spun că în această zi nu este bine să oferim cadou obiecte ascuțite, obiecte de culoare neagră, dar nici produse de machiaj sau bijuterii. Motivul ar fi că acestea ar aduce ghinion posesorului. De asemenea, cei care își sărbătoresc ziua onomastica pe 6 decembrie primesc mesaje de Sf. Nicolae sau urări de "La mulți ani".

Mesaje de Sf. Nicolae sau urări de "La mulți ani"

Nu ai inspirație? Iată câteva idei de felicitări, urări, SMS-uri și mesaje pe care le poţi transmite de Moş Nicolae celor care îşi serbează pe 6 decembrie ziua onomastică.

"Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!

Un trandafir o floare si-o raza de soare sa-ti lumineze inima in aceasta zi deosebita. LA MULȚI ANI!

De Sfântul Nicolae va doresc sa aveți parte de cizmulițe pline de cadouri si cu lipici la fericire.

Fie ca celor care nu ați fost cuminți sa aveți norocul ca Moș Nicolae sa va umple ghetuțele cu nuielușe, dar din ciocolata.

Cu ocazia Sfântului Nicolae va doresc sa aveți parte de un Moș Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi.

Cu ocazia sfanțului Nicolae iți doresc multa sănătate, fericire si nu in ultimul rând multa bucurie in viată! Sa fii iubit si sa ai parte numai de lucruri frumoase!

De Sf. Nicolae, fie ca cei dragi sa te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seara magica, iar fericirea sa te ia in brațele ei in acest moment special!

In aceasta sfântă zi, iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor si fie ca Sfântul Nicolae sa te călăuzească mereu in viată. LA MULȚI ANI!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multa sănătate multe realizări si tot ce va doriți lângă cei dragi.

Sufletul tău sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primească in brațele-i pline de căldura si duioșie, iar norocul sa te urmeze oriunde. La mulți ani, de Sf. Nicolae!

Iți urez La mulți ani si fie ca Sfântul Nicolae sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

La mulți ani si voioșie, Domnul alături de tine sa fie, Bucurii sa-ti dăruiască Nimic sa nu-ti lipsească!

Ne gândim cu toții la tine si pentru ca astăzi este o zi speciala iți uram un sincer La Mulți Ani!

Sper ca ziua numelui tău sa iți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

De ziua numelui tău cele mai frumoase dorințe sa devina realitate. La mulți ani!

Sa ai parte de sănătate, multe realizări si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La mulți ani, de ziua numelui!

Fie ca sfinții ce te protejează sa-ti aducă mult noroc, fericire si împliniri. Sa ai o zi minunata!

Ziua numelui sa-ti fie plina de realizări si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viată ta! La mulți ani!

Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros La Mulți Ani multa sănătate, realizări si tot ce va doriți alături de cei dragi.

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, iți doresc multa sănătate, fericire si sa ai parte numai de zile senine si însorite!

De ziua numelui tău iți doresc sa ai o zi superba si un an plin de realizări. La mulți ani încununați de succes!

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urâri pentru o zi minunata si un an plin de realizări. La mulți ani înfloritori!

O zi speciala pentru un angajat deosebit. La mulți ani de ziua numelui tău!

Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului numai bine.", sunt doar câteva urări de Sfântul Nicolae.

Moș Nicolae

Rugăciune de Moș Nicolae

Se spune că în ziua de 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, nu este bine să te cerți cu nimeni nu ai voie să porți dușmănie și trebuie să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze, asta pentru a-ți merge bine tot anul viitor. Mai mult decât atât, este bine să rostești o rugăciunea făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae.

"O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.", este rugăciunea către Sfântul Nicolae.